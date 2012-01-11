کاهش پنج تا هفت درجه ای دما در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان مدیریت بحران و هواشناسی گلستان طی اطلاعیه هایی جداگانه از تغییرات جوی استان طی 48 ساعت آینده خبر داد.

بر اساس اطلاعیه های یاد شده با ورود یک سامانه ناپایدار از روز پنج شنبه مورخ، استان شاهد کاهش دما بین 5 تا 7 درجه خواهد بود.



همچنین این تغییرات جوی با افزایش ابر توام با بارندگی و در مناطق کوهستانی با ریزش برف ،وزش باد و مه گرفتگی همراه خواهد بود.



اداره کل مدیریت بحران استان پیرو این اطلاعیه برآمادگی، فرمانداری ها، دستگاههای اجرایی و شهرداری های استان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از این تغییرات جوی تاکید کرد.