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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۸

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قطع کامل ارتباط مخابراتی و برق شهرهای مرکزی مازندران/ قائم شهر بیشتر لرزید

قطع کامل ارتباط مخابراتی و برق شهرهای مرکزی مازندران/ قائم شهر بیشتر لرزید

قائم شهر - خبرگزاری مهر: زمین لرزه 4.8 ریشتری شامگاه چهارشنبه در مازندران، سبب قطع کامل ارتباطی برخی شهرهای مرکزی استان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شدت زمین لرزه 4.8 ریشتری مازندران در شهرستانهای قائم شهر و آمل بیشتر از سایر نقاط بوده است.

کانون این زمین لرزه که بخش مرزیکلای شهرستان بابل بوده سبب لرزش شدیدی در شهرهای مرکزی و شرقی مازندران و گلستان نیز شده است.

این زمین لرزه که با شدت های بیشتری برای دفعات در قائم شهر و آمل تکرار شد، سبب قطع ارتباطات مخابراتی و برق شهروندان ساکن این شهرها شده است.

زمین لرزه شامگاه چهارشنبه ضمن اینکه بخشی از سوادکوه را لرزانده سبب، قطع برق ساکنان این مناطق شده است.

بر اساس گزارشهای دریافتی از جمعیت هلال احمر مازندران، به دنبال وقوع زمین لرزه امشب، تیمهای ارزیابی و امدادی جمعیت هلال احمر بابل، برای  بررسی آسیب های پیش آمده به منطقه اعزام شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 1507845

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