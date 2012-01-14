سالانه 30 پایان نامه دکترا در موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا می شود

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال طرحهای تحقیقاتی بسیار مناسبی تدوین شده که بیشتر در زمینه کاربردی بوده و در مقاطع مختلف با مراکز دانشگاهی ارتباطات بسیار خوبی برقرار شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه ساماندهی بازار برنج، ایجاد بورس مجازی پیشنهاد شده است، اظهارداشت: این موضوع در کمیته علمی موسسه تحقیقات برنج کشور مطرح خواهد شد.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: بورس مجازی در تعیین میزان برنج مصرفی در داخل کشور و همچنین واردات مقدار این محصول بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نظم خاصی در بازار برنج وجود ندارد اما این بورس مجازی کمک خواهد کرد تا بتوان اعداد و ارقام بسیار منطقی و مناسبی را استخراج و بر میزان واردات نظارت و بر داد و ستد برنج مدیریت کرد.

شهدی کومله با بیان اینکه ارزیابی مواد ژنتیکی حاصل از دورگ گیری یکی از روش های معمول و ضروری در اصلاح برنج است، افزود: این کار از دورگ گیری ( یا سایر روش های ایجاد تنوع ژنتیکی ) شروع و به معرفی لاین با رقم جدید می انجامد.

وی گفت: آماری که از طرف سازمان خواربار جهانی وابسته به سازمان ملل از جمعیت دنیا تهیه شده نشان می دهد که همه ساله عده زیادی بر جمعیت کره افزوده می شود.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور اظهارداشت: طبق نظریه مالتوس افزایش جمعیت همیشه بایک تصاعد هندسی بالا می رود در صورتیکه مواد غذایی لازم با تصادعد حسابی افزوده می شود، روی این اصل همیشه کمبود غذا و گرسنگی بشر را تهدید می کند.

وی با اعلام اینکه مبارزه ای را که می توان با این مشکل بزرگ آغاز کرد به دو صورت یکی بهره برداری بیشتر از منابع

موجود و دیگر کشف منابع جدید و بهره برداری های نوین است، عنوان کرد: سهل ترین و ارزانترین راه برای بالا بردن سریع میزان محصول از منابع موجود با سطح کشت فعلی استفاده از ارقام اصلاح شده و مرغوب است.

شهدی کومله ادامه داد: ازدیاد سطح کشت، استفاده از ماشین های کشاورزی، استفاده از کودهای شیمیایی و در نهایت دفع آفات نباتی هرکدام مستلزم سرمایه های گزافی است درصورتی که ارقام اصلاح شده با همان سطح کشت قبلی می تواند تا 50 درصد اضافه محصول دهند.

وی گفت: برنج یکی از گیاهان تیره غلات است، به طوری که جزء مواد خوراکی پرمصرف مردم ایران و از محصولات استراتژیکی محسوب می شود.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشورافزود: نیاز برنج با شرایط آب و هوایی خاص و همچنین محدودیت زمین های زراعی مناسب برای کاشت برنج ایجاب می کند که از زمین های زراعی اختصاص یافته به برنج حداکثر استفاده به عمل آید.

وی بیان داشت: کشت مخلوط و سیستم های چند کشتی پاسخی است به بسیاری از مسائل و مشکلات کشاورزی که عمده ترین آنها افزایش کارآیی استفاده از منابع موجود، افزایش عملکرد واحد سطح زمین و نیز افزایش تنوع و ایجاد ثبات بیولوژیکی است.

شهدی کومله همچنین با اشاره به اینکه برنج از مهمترین گیاهان زراعی و نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشو دارد، یادآورشد: از صفات مهمی که نقش اساسی در بازار پسندی و قیمت آن دارد، وجود عطر و طعم است.