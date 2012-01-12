جزئیات جلسه تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد/ پایان عصر جاسبی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه در نخستین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی که 30 آذرماه تنها با تعیین رئیس هیأت امنا برگزار شد و گزینه ای برای ریاست جدید این دانشگاه تعیین نشد، شب گذشته، سرنوشت مدیریت جدید دانشگاه آزاد رقم خورد.

حضور معاونان جاسبی در محل تشکیل جلسه هیأت امنا

جلسه عصر روز گذشته هیأت امنا ساعت 16آغاز شد و علاوه بر اعضای هیأت امنا که برای حضور در جلسه آمده بودند، برخی از معاونان جاسبی هم در ساختمان هیأت امنا حضور داشتند.

جلسه کوتاه تعیین جانشین جاسبی

جلسه تعیین جانشین جاسبی بر خلاف جلسه نخست هیئت امنا حدود 3 ساعت به طول انجامید و برخی از اعضای هیئت امنا از جمله محمدیان، فرهاد دانشجو، فریدون عزیزی و عبدالله جاسبی میان خبرنگاران حضور یافتند و نتیجه نهایی جلسه را اعلام کردند.

5 رای سرنوشت ساز

محمد محمدیان - عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که فرهاد دانشجو دیگر عضو این هیئت با دریافت 5 رای موافق از 9 رای به عنوان رئیس پیشنهادی معرفی شده و در جلسه بعدی شورایعالی انقلاب فرهنگی باید تاییدیه نهایی را برای ریاست دانشگاه از سوی اعضای این شورا دریافت کند.

فرهاد دانشجو: احساس تکلیف کردم

به گزارش مهر، فرهاد دانشجو که در صورت دریافت تاییدیه نهایی از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی پایانی بر عصر ریاست جاسبی به شمار می آید، پیش از برگزاری جلسه با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود: احساس تکلیف کردم و در نهایت کاندیدای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شدم.

وی بعد از پایان جلسه بار دیگر از جمع خبرنگاران استقبال کرد و گفت: اگر این رای گیری 50 بار دیگر هم از سوی این 9 عضو هیئت امنا صورت بگیرد باز هم به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد انتخاب می شوم.

رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد افزود: احساس مسئولیت کردم و خودم را در معرض رای قرار دادم و در نهایت رای 5 از 9 را بدست آوردم.

وی همچنین اظهار داشت: رای ها به صورت مکتوب بوده و مشخص نیست.

با استعفای جاسبی موافقت نشد

پس از حضور محمدیان، مخبردزفولی، عزیزی و فرهاد دانشجو در اتاق خبرنگاران و اعلام آرا به دست آمده برای فرهاد دانشجو، عبدالله جاسبی با چهره ای برافروخته در گوشه ای دیگر در جمع خبرنگاران تاکید کرد که یکی از پیشنهادهایی که برای به نتیجه رسیدن تکلیف ریاست جدید دانشگاه آزاد داده این بوده که اعضا موافقت کنند وی استعفا دهد و رئیس هیئت امنا سرپرستی را برای ریاست تعیین کند تا براساس آیین نامه 3 ماه فرصت باشد و در این فاصله یک نفر مشخص شود که این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.

برادر وزیر علوم رئیس دانشگاه آزاد شد

به گزارش مهر، فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو - وزیرعلوم است که شب گذشته توانست آرای 5 نفر از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد را به دست آورد و در صورت دریافت تاییدیه نهایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر صندلی ریاست جاسبی تکیه زند.

برنامه رئیس جدید دانشگاه آزاد

فرهاد دانشجو همچنین به توسعه ابعاد فرهنگی دانشگاه آزاد در صورت تأیید ریاست وی بر این دانشگاه، اشاره و تایید کرد که از مدیران و معاونان دانشگاه آزاد استفاده و از زحمات جاسبی تجلیل می کند.

وی همچنین با تشریح برخی از برنامه های خود در این دانشگاه گفت: با اعتماد به دانشجویان و اعضای هیئت علمی که تصمیم درستی خواهند گرفت، بستر مناسب برای ایجاد شناخت و معرفت بیشتر در دانشگاه فراهم می شود.

پایان عصر جاسبی

جاسبی پس از 29 سال ریاست بر دانشگاه آزاد اسلامی، شب گذشته با ریاست بر عرصه آموزش عالی غیرانتفاعی خداحافظی کرد.

حال باید دید آغاز ریاست چهار ساله فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد اسلامی چگونه می تواند بر توسعه کیفی و کمی دانشگاه آزاد اسلامی بیفزاید.