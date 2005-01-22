تيم هاي كردستان و خراسان الف به مقام قهرماني دست يافتند

به گزارش خبرگزاري " مهر" هشتمين دوره مسابقات دو و ميداني و تنيس روي ميز جانبازان گروه ويژه كه به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر در دو كلاس خفيف و متوسط و با حضور 21 تيم از استانهاي مختلف كشور در شهر چابهار در جريان بود با قهرماني كردستان در رشته دو و ميدني و خراسان الف در رشته تنيس روي ميز در سالن كلانتري اين شهر به پايان رسيد. بعد از كردستان كه با 38 امتياز اول شد تيم خراسان با 36 و گيلان با 33 امتياز دوم و سوم شدند و در تنيس روي ميز بعد از خراسان الف ، خراسان ب و كرمانشاه دوم و سوم شدند.

شايان ذكر است اين مسابقات با همكاري منطقه آزاد چابهار و اداره كل امور جانبازان سيستان و بلوچستان برگزار شد نتايج بدست آمده در آخرين روزتنيس روي ميزبه اين شرح است: علي اكبر آرش از كرمانشاه ، حسن قنبريان از شهرري ، محسن قانع از خراسان الف اول تا سوم شدند.

پرش طول گروه متوسط : سعدون مرادويس از كردستان ، مراد كشاورزيان از فارس ، مهدي مشكين رو از خراسان ب

پرش طول در گروه خفيف : رضا حسن پور از گيلان، جابر استيري از خراسان الف، حيدر نجومي از گيلان

200 متر گروه خفيف : رضا حسن پور از گيلان ، حسن بانوي ازخراسان الف ، جابر استيري از خراسان الف .

200 متر گروه متوسط : سعدون مراد ويس از كردستان ، صفر دلاوري از خراسان ، حسين علي گول از سيستان و بلوچستان .

پرتاب توپ تنيس گروه خفيف : رضا ترابي از قم، علي اصغر بابايي از خراسان ب، مسيب كارگر از چهار محال و بختياري .

پرتاب توپ تنيس گروه متوسط : جافر وفايي از لرستان ، حسين صادقي از يزد و مراد كشاورزيان از فارس.