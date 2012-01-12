تبلیغات پیش از موعد دواطلبان انتخابات در البرز نظارت کامل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر صیدایی گفت: فعالیت هیئت های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و دبیرخانه ستاد و هیئت بازرسی انتخابات استان در کرج - جهانشهر بلوار ماهان روبروی استانداری، باشگاه میلاد شهرداری کرج واقع شده است.

وی افزود: این دبیرخانه آماده دریافت اخبار مردم در خصوص تخلفات انتخاباتی دواطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: 45 نفر اعضای هیئت بازرسی انتخابات استان البرز در دو شهرستان حوزه انتخابیه انتخاب شده‌اند و به طور جدی مشغول فعالیت هستند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان البرز ادامه داد: از جمله فعالیت‌های هیئت بازرسی انتخابات تهیه گزارش از تبلیغات پیش از موعد‌، شیوه‌ها و ترفندهای به کار گرفته شده از سوی دواطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

صیدایی تصریح کرد: نظارت بر روند فعالیت مسئولان اجرایی دخیل در انتخابات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این امر و بررسی سوءاستفاده از امکانات مالی و اداری دستگاه‌ها در صورت وقوع، از دیگر فعالیت‌های هیئت بازرسی انتخابات استان خواهد بود.

وی، همچنین از سایتهای خبری و نشریات استانی خواست از تبلیغات زودهنگام برای نامزدهای انتخابات پرهیز کرده و برای حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات مقدمات لازم را فراهم کنند.

وی گفت: این هیئت هرگونه تخلف را سریعاً به وزارت کشور گزارش خواهد کرد لذا دواطلبان انتخابات و همه دست ‌اندرکاران که در امر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس دخیل هستند باید با رعایت کامل قانون به برپایی هر چه باشکوه ‌تر انتخابات با حضور حداکثری مردم کمک کنند.