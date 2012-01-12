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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

ترابی:

مبلغ باید طبق عقل،‌ زبان و فرهنگ مستمع سخن بگوید

مبلغ باید طبق عقل،‌ زبان و فرهنگ مستمع سخن بگوید

دامغان - خبرگزاری مهر: امام جمعه دامغان با تاکید بر اینکه باید طبق عقل،‌ زبان و فرهنگ مستمع سخن گفت، افزود: مبلغ نباید مافوق عقل مستمع یا مادون فهم او سخن بگوید وگرنه به مستمع ظلم کرده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی عصر چهارشنبه در بازدید از کارگاه آموزشی مبلغات سنتی که در دامغان برگزار شد اظهار داشت: مبلغات باید از پرداختن به هر گونه خرافه و گفتن حرف  های بی سند در مجالس خود پرهیز کنند.

وی افزود: مبلغات باید سعی کند گفتارشان مستند و از قرآن و احادیث صحیح و وارده از معصومان(ع) استفاده کنند.

امام جمعه دامغان تصریح کرد: امروزه وظیفه مبلغات بیشتر و حساس تر شده و باید تمام تلاش خود را در راه گسترش مفاهیم و معانی قرآن کریم در جامعه به کار بگیرند.

ترابی با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان اظهار داشت: باید شیوه های نوین تبلیغی در دستور کار همه مبلغات قرار گرفته تا شاهد به بار نشستن زحمات این قشر تاثیر گذار باشیم.

امام جمعه دامغان افزود: یکی از مهمترین وظیفه مبلغات در این برهه از زمان که از حساسیت ویژه ای برخوردار است آگاهی و بینش صحیح از معارف و احکام اسلامی است و اگر این افراد مجهز به سلاح  علم و بصیرت باشند در تبلیغ دین  موفق تر خواهند بود.

کد مطلب 1507879

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