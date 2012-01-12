مبلغ باید طبق عقل،‌ زبان و فرهنگ مستمع سخن بگوید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی عصر چهارشنبه در بازدید از کارگاه آموزشی مبلغات سنتی که در دامغان برگزار شد اظهار داشت: مبلغات باید از پرداختن به هر گونه خرافه و گفتن حرف های بی سند در مجالس خود پرهیز کنند.

وی افزود: مبلغات باید سعی کند گفتارشان مستند و از قرآن و احادیث صحیح و وارده از معصومان(ع) استفاده کنند.

امام جمعه دامغان تصریح کرد: امروزه وظیفه مبلغات بیشتر و حساس تر شده و باید تمام تلاش خود را در راه گسترش مفاهیم و معانی قرآن کریم در جامعه به کار بگیرند.

ترابی با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان اظهار داشت: باید شیوه های نوین تبلیغی در دستور کار همه مبلغات قرار گرفته تا شاهد به بار نشستن زحمات این قشر تاثیر گذار باشیم.

امام جمعه دامغان افزود: یکی از مهمترین وظیفه مبلغات در این برهه از زمان که از حساسیت ویژه ای برخوردار است آگاهی و بینش صحیح از معارف و احکام اسلامی است و اگر این افراد مجهز به سلاح علم و بصیرت باشند در تبلیغ دین موفق تر خواهند بود.