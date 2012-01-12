دومین کارخانه کمپوست کنترل از راه دور کشور در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله توسلی عصر چهارشنبه در مراسم بهرهبرداری از کارخانه کمپوست بوشهر اظهار داشت: شهرداری بوشهر برای رفاه حال شهروندان کارهای بسیار زیادی در زمینه تنظیف شهر انجام داده است.
وی ادامه داد: در حالی که باید مردم بخش عمده هزینههای عملیات تنظیف در شهر را برآورده کنند ولی این هزینه ها از محل دیگری تامین میشود.
شهردار بوشهر اضافه کرد: ماهانه 5 میلیارد ریال برای جمعآوری زباله و تنظیف فضای شهر هزینه میشود که باید این هزینهها همه مردم شهر جمعآوری شود ولی در حال حاضر مبلغ پرداختی از سوی شهروندان بسیار ناچیز است.
وی اضافه کرد: با راهاندازی این کارخانه، مشکلات زباله در سطح شهر بوشهر تا حدود بسیار زیادی مرتفع شده است و دیگر نگرانی در این زمینه نخواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری بوشهر نیز در این مراسم با اشاره به کاهش 40 درصدی دفن زباله با راهاندازی این کارخانه اظهار داشت: این کارخانه ظرفیت 120 تن در روز را دارد. بازیافت 20 درصدی پسماند از جمله دیگر خدماتی است که این کارخانه ارایه میدهد.
علیرضا آماره ادامه داد: این کارخانه دومین کارخانه در کشور است که با کنترل از راه دور هدایت میشود. این کارخانه ساخت داخل کشور است و با جداکردن زبالهها از زبالههای عفونی و بازیافت، انها را به چرخه طبیعت برمیگرداند.
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