ناکارآمدی مطبوعات اردبیل و ضرورت حمایتهای اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، عدم حمایتهای زیربنایی در کنار مشکلات رو به رشد اقتصادی، آثار منفی جبران ناپذیری را به خصوص برای فعالان نشریات محلی و استانی رقم زده بطوریکه خبرنگاران را عملا از پیاده سازی رسالت حقیقی خویش دور کرده است.

امروزه خبرنگاران که علاوه بر پوشش اخبار در ایجاد پل ارتباطی دوسویه بین مردم و مسئولان، پویایی تعاملات گسترده اجتماعی، رسیدگی به مشکلات و دغدغه های عمومی و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول ایفای نقش می کنند، به علت عدم دستیابی به جایگاه حقیقی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند که نقش واقعی آنها را در بسیاری از مواقع تحت تاثیر قرار داده است.

در این میان خبرنگاران استانی که ارتباط مستقیمی با معضلات و اخبار منطقه خود دارند، به دلیل عدم وجود تعریف جایگاه این حرفه در بین مدیران محلی، نبود ظرفیت انتقادپذیری، عدم تفکیک حوزه های فعالیتی و بویژه وجود خلاهای ارتباطی نمی توانند شرح وظایف خود را به درستی پیاده کنند.

بررسی این موضوع در سطح نشریات و خبرنگاران استان اردبیل در بخشهای قبلی، برخوردهای متفاوتی را در بین فعالان این حرفه، متولیان رسانه ها و حتی شهروندان پدید آورد که می تواند بررسی و تداوم آن از سوی صاحب نظران و کارشناسان در سایر رسانه ها و نشریات محلی وضعیت نابسامان مطبوعات استان را به سمت رشد و پویایی و ارتقا کیفی و کمی سوق دهد.

نشریات به تریبون مسئولان تبدیل شده اند

رئیس دانشکده خبر اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت نابسامان مطبوعات محلی استان گفت: مطبوعات محلی باید تلاش کنند وجهه اجتماعی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی به انجام وظایف خود بپردازند.

اسحاق رسولی اظهار داشت: در حال حاضر مطبوعات محلی اردبیل به علت وضعیت اقتصادی نابسامان و کوتاهی خود خبرنگاران به جای پرداختن به مشکلات بومی و منطقه ای به تریبون مسئولان تبدیل شده اند.

وی با تقسیم مطبوعات محلی به دو بخش گزارش آگهی و اظهارات و نقل قول مسئولان دولتی، با ابراز تاسف از وضع موجود تاکید کرد: به علت رخداد این موضوع ارتباطی بین نشریات و بدنه جامعه دیده نمی شود و جای خالی شهروندان در صفحات نشریات مشهود است.

مطبوعات جور کوتاهی احزاب می کشند

رئیس دانشکده خبر اردبیل با اشاره به نحوه درج اخبار در رسانه های مکتوب افزود: فعالیت رسانه شامل فعالیت سیاسی نیز می شود اما کار سیاسی در رسانه به مانند احزاب نیست و نباید رسانه ها تریبون احزاب باشند.

وی اضافه کرد: به علت بی توجهی به این موضوع در رسانه ها نوعی خلط کارکردی دیده می شود و رسانه های محلی به صورت علمی مدیریت نمی شوند.

رسولی تصریح کرد: زمانی که رسانه ها اخبار خبرگزاریها را بدون تحلیل و به عینه پیاده می کنند و یا دیدگاه مسئولان را بدون عنوان هیچگونه نظری در نشریه خود درج می کنند، باید در نحوه مدیریت این رسانه بازنگری شود.

مطبوعات محلی نیازمند نظام مندی منسجم

وی با اشاره به ضعفهای آموزشی عمده در این حرفه عنوان کرد: در حال حاضر فارغ التحصیلان دانشکده خبر در رشته های خبرنگاری، عکاسی خبر و روابط عمومی می توانند در نشریات به کار گرفته شوند و مطبوعات محلی در این خصوص به یک خانه تکانی و نظام مندی منسجم نیاز دارد.

رسولی با انتقاد از وضعیت تنها تشکل صنفی خبرنگاران در اردبیل تصریح کرد: با نگاه سنتی نمی توان با رسانه برخورد کرد و برای ایجاد تغییرات اساسی در بدنه مطبوعات استان باید از ورود افراد متخصص استقبال کرد.

دغدغه اقتصادی فراتر از وظایف اجتماعی

یکی از خبرنگاران اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین مشکلات مطبوعات را در انجام وظایف اجتماعی مشکلات مالی و اقتصادی برشمرد و گفت: تا زمانی که خبرنگار با حداقل مبالغ و حتی کمتر از کارگر روزمزد فعالیت کند نمی توان از او انتظار افکار رو به رشد و خلاق را داشت.

وی افزود: عدم کسب درآمد کافی در این حرفه باعث تمایل بسیاری از خبرنگاران به موضوع گزارش آگهی شده که این امر باعث می شود خبرنگار با فاصله گرفتن از رسالت خود تریبون مسئول و یا مدیر خاصی شود.

این خبرنگار با انتقاد از برخورد سلیقه ای ادارات با اصحاب رسانه و دعوت برخی از آنها به بهانه تنظیم اخبار و گزارشها در قالب گزارش آگهی افزود: این موضوع باعث شده خبرنگاران متعهد از حضور در نشستهای خبری برخی ادارات محروم و در ادامه بسیاری از خبرنگاران نه برای پوشش خبری که برای دریافت آگهی در نشستها حضور یابند.

عدم تخصص ارتباط رسانه با مخاطب را مختل می کند

وی این موضوع را اصلی ترین دلیل در کاهش کیفیت مطبوعات استان، افزایش بی اعتمادی و شکاف در ارتباط بین مخاطبان و رسانه ها دانست و تاکید کرد: در حالی که در جوامع پیشرفته رسانه ها و خبرنگاران جایگاه ویژه ای در جامعه دارند، به علت ورود افراد غیر متخصص و به عبارتی افرادی در قالب ویزیتور به این حرفه، شاهد کاهش اعتماد مخاطبان به رسانه هستیم.

خبرنگار نشریات اردبیل با تاکید به مشکلات زیاد این حرفه ابراز داشت: عدم توجه به آموزشهای لازم و ضروری علاوه بر تاثیر منفی در رشد و توسعه کیفی نشریات بی شک عدم آگاهی و تخصص این افراد افکار عمومی را نیز در این حوزه تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته وی این عامل باعث شده که بسیاری از نشریات به دلیل عدم تولید و توجه نکردن به محتوا با کمبود مخاطب مواجه شده و یا توان حفظ مخاطب را در طولانی مدت نداشته باشند.

اهدا کیف بچگانه به خبرنگاران

در حالی که کسب و انتشار خبر برای تنویر افکار عمومی از وظایف هر خبرنگاری است و خبرنگاران بدون هیچ چشمداشتی و صرفا به خاطر وظایف ذاتی خود در نشستهای خبری مدیران کل شرکت می کنند، اهدای هدیه به خبرنگاران در نشستهای خبری به قانون نانوشته ای تبدیل می شود.

بطوریکه یکی از دستگاههای اجرایی استان در اقدامی منحصر به فرد و تحقیر کننده به خبرنگاران شرکت کننده در نشست خبری کیف بچگانه اهدا کرد که شامل اقلام تبلیغاتی همانند دفترهای بچگانه، لیوان بچگانه و بازی مارپله بود که تعجب خبرنگاران را برانگیخت.

بسیاری از خبرنگاران با تاکید بر اخلاق حرفه ای معتقدند که دریافت هدیه از مسئولان عملی غیر قابل توجیه و غیر حرفه ای است اما بسیاری از خبرنگاران نیز بدون پایبندی به این مسایل با دریافت هدایایی حتی در حد یک دفترچه یادداشت و یا خودکار تبلیغاتی بدون اصرار برای دریافت پاسخ سئوالات خود جلسات را ترک گفته و اظهارات درست و غلط مدیران را به عینه منعکس می کنند.

این هدایا که در بسیاری از مواقع حتی در موضوعیت خود توهین به شان و منزلت خبرنگار و بیشتر روشی جهت نمک گیر کردن قشر آگاه و منتقد جامعه است موجبات سوءاستفاده بسیاری را برای برخی از مدیران فراهم آورده است.

در این میان مهترین سئوال از توسعه این ضد فرهنگ در جذب عقاید خبرنگاران به سوی ادارت این است که چرا مهمترین تشکل صنفی مطبوعات و خبرنگاران استان در جهت شکستن این تابو گام برنمی دارد.

باید اذعان داشت که هم اکنون علاوه بر مسایلی که بدان پرداخته شد، مشکلات درون و برون سازمانی خبرنگاران باعث شده اذهان بیدار و نمایندگان افکار عمومی در انجام رسالت راستین خود و در بیان واقعیتهای جامعه و رفع نقصها و کمبودها و نیز پاسخگو کردن مدیران در برابر شهروندان ناکام بمانند.

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گزارش از ونوس بهنود