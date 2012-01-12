آلودگی نیروگاه برق بندرعباس بالا است/ فرصت دوماهه برای فولاد جنوب

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که وضعیت آلودگی نیروگاه تولید برق بندرعباس چه زمانی رفع خواهد شد، بیان داشت: نیروگاه برق بندرعباس قدمت 40 ساله دارد و سیستم های آن فرسوده است.

وفادار با بیان اینکه اگر به جای نیروگاه برق یک شرکت خصوصی بود تا کنون تعطیل شده بود، عنوان کرد: مسئولان نیروگاه اقدامات خوب زیست محیطی از جمله تنظیم مشعلها انجام داده اند اما فرسودگی سیستمهای مختلف نیروگاه اقدامات را بی نتیجه کرده است و نقص فیلترها موجب افزایش آلودگی ها شده است.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان با اشاره به اینکه از سال 82 با افت گاز روبرو بوده ایم، اظهارداشت: تا پیش از افت گاز و انتقال آن به منازل مسکونی و استفاده در سایر خدمات، گاز نیروگاه از پالایشگاه گورزین قشم تامین می شد از این رو پس از آن از مازوت به جای سوخت در نیروگاه مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: استفاده از مازوت موجب شده است تا در اواخر پاییز و فصل زمستان به دلیل پایداری هوا آلودگی بیشتر خود را نشان دهد و به سمت شهر بندرعباس هم کشیده شده است و گاها در بررسی ها آلودگی گازهای so2، no2، هیدورکربنها که درصد سوخت را سنگین می کند در حومه شهر بندرعباس مشاهده شود.

درخواست استفاده نیروگاه برق بندرعباس از گاز در شواری تامین استان

وفادار با بیان اینکه نیروگاه برق یکی از صنایعی است که در غرب بندرعباس از آلودگی بالایی برخوردار است، تصریح کرد: درخواست استفاده نیروگاه برق بندرعباس از سوخت گاز به جای مازوت در جلسه شورای تامین استان هم مطرح شده است و امیدواریم تمهیدات خوبی لحاظ شود.

به گفته وی، فرسودگی سیستمهای نیروگاه موجب آلودگی است، پیشنهاد می کنم باید این سیستم از مدار خارج شود و از تکنولوژی های جدید و بالاتری استفاده کنند. قرار شده است تا دو واحد جدید در کنار نیروگاه برق بندرعباس ساخته شود تا سیستمهای فعلی از مدار خارج شود.

وی اضافه کرد: پیش از این آلودگی پالایشگاه نفت بندرعباس، مجتمع آلومینیوم المهدی، شرکت روی و نیروگاه بالا بود اما پس از پیگیری ها مشکلات با اجرای سیستم مدیریت کنترل آلودگی و مدیریت زیست محیطی رفع شد و تنها آلودگیها مربوط به نیروگاه برق بندرعباس و فولاد جنوب است.

مهلت دوماهه برای نصب فیلتر به فولاد جنوب

وفادار افزود: فولاد جنوب با قدمت چهار ساله به دلیل ذوب ضایعات و تبدیل به شمش آلودگی زیادی تولید می کند، قرار بود تا با نصب فیلتر آلودگیها کنترل شود اما این امر محقق نشده است و به درخواست مدیران فولاد جنوب این مهلت دو ماه دیگر تمدید شده است در صورت عدم نصب فیلتر بر اساس قوانین زیست محیطی این شرکت تعطیل خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت آلودگی در غرب بندرعباس عنوان کرد: همجواری در کنار دریا، موقعیت جغرافیایی و ناپایداری هوا موجب شده است تا آلودگی ماندگار نباشد و کمتر مشاهده می شود.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان با تاکید بر انجام مطالعات ارزیابی استراتژیکی و ظرفیت برد اکولوژی در استان، بیان داشت: با انجام این مطالعات می توان تصمیم بهتری در خصوص نوع و نحوه استقرار صنایع در استان گرفته شود.

سند آمایش استان هرمزگان هنوز آماده نیست

وفادار با بیان اینکه متاسفانه سند آمایش استان هنوز آماده نشده است، افزود:هرمزگان با توجه به توسعه همه جانبه نیاز مبرمی به سند آمایش دارد، با استفاده از این سند می توان تصمیم بهتری برای مکانیابی و جانمایی صنایع، مکانهای گردشگری، مسکونی و سایر اتخاذ کرد.