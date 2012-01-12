استفاده قاچاقچیان از مالزییها / کشف یک هزار و 79 کیلو گرم مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "گویندن" گفت: معمولا سندیکای قاچاق مواد مخدر از دختران 19 تا 20 ساله استفاده می کند و آنها را با وعده دریافت کالاهای گران قیمت فریب می دهد.

وی افزود : سال گذشته یک هزار و 79 کیلوگرم مواد مخدر به ارزش تقریبی 80 میلیون دلار در فرودگاه بین المللی کوالالامپور کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول گفت : آمار دستگیر شدگان مالزیایی در سال گذشته به جرم حمل مواد مخدر در مقایسه با دیگر ملیتها مانند هندیها افزایش چشم گیری داشته است.

وی افزود :گرچه در سال گذشته میلادی تعداد قاچاقچیان هندی کاهش یافته، هنوز تعداد زیادی ایرانی به این جرم دستگیر می شوند.

گویندن در مورد ملیتهای دیگر قاچاقچیان گفت: 8 قاچاقچی مالزیایی و 9 اروپایی و نیجریایی سال گذشته در فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شدند.

وی در پایان از پدران و مادران خواست تا توجه و مراقبت بیشتری به فرزندانشان داشته باشند.

