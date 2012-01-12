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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۸:۰۸

رئیس گمرک فرودگاه کوالالامپور:

استفاده قاچاقچیان از مالزییها / کشف یک هزار و 79 کیلو گرم مواد مخدر

استفاده قاچاقچیان از مالزییها / کشف یک هزار و 79 کیلو گرم مواد مخدر

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رئیس گمرک فرودگاه بین المللی کوالالامپور اعلام کرد که شیوه های قاچاق مواد مخدر در سال گذشته به دلیل بکارگیری مالزیاییها به ویژه زنان مالزیایی به شیوه معناداری تغییر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "گویندن" گفت: معمولا سندیکای قاچاق مواد مخدر از دختران 19 تا 20 ساله استفاده می کند و آنها را با وعده دریافت کالاهای گران قیمت فریب می دهد.

وی افزود : سال گذشته یک هزار و 79 کیلوگرم مواد مخدر به ارزش تقریبی 80 میلیون دلار در فرودگاه بین المللی کوالالامپور کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول گفت : آمار دستگیر شدگان مالزیایی در سال گذشته به جرم حمل مواد مخدر در مقایسه با دیگر ملیتها مانند هندیها افزایش چشم گیری داشته است.

وی افزود :گرچه در سال گذشته میلادی تعداد قاچاقچیان هندی کاهش یافته، هنوز تعداد زیادی ایرانی به این جرم دستگیر می شوند.
گویندن در مورد ملیتهای دیگر قاچاقچیان گفت: 8 قاچاقچی مالزیایی و 9 اروپایی و نیجریایی سال گذشته در فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شدند.

وی در پایان از پدران و مادران خواست تا توجه و مراقبت بیشتری به فرزندانشان داشته باشند.
 

کد مطلب 1507896

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