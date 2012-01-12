مربی ایتالیایی توقعات تیم ملی جودو را برآورده نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین علمی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: گروهی در فدراسیون به مدیریت "محمدرضا حاج یوسف زاده" مربی تیم ملی جوانان و مدیر تیم ملی کار بدنسازی، روانشناسی و تغذیه تیم را به عهده دارند.

وی از اردوی هفت روزه تیم ملی جودوی ایران در 24 دی ماه در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این اردو که قبل از اعزام تیم ملی به مسابقات ورلدکاپ گرجستان برگزار می‌شود ملی ‌پوشان کشورمان به طور مشترک با جودوکاران خراسانی به تمرین خواهند پرداخت.

علمی عنوان کرد: تیم ملی جودوی کشورمان قرار است با ترکیبی نسبتا کامل در تاریخ 4 و 5 بهمن ماه سال جاری در مسابقات ورلدکاپ گرجستان که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک محاسبه می‌ شود، شرکت کند.

دبیر فدراسیون جودو بیان کرد: 14 ملی پوش جودو کار در اردوی مشترک مشهد مقدس حضور خواهند داشت.

وی در خصوص وضعیت تیم ملی و ترکیب نمایندگان ایران در المپیک 2012 نیز گفت: برای المپیک علی معلومات، امیر قاسمی نژاد، جواد محجوب و محمد رضا رودکی بالاترین رنکینگ را دارا هستند که به عنوان نمایندگان ایران برای این چهار نفر سرمایه گذاری خواهیم داشت.

علمی از شرکت جودوکاران کشورمان در مسابقات آسیایی ازبکستان در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و افزود: تا قبل از حضور در المپیک در 13 تورنمت شرکت خواهیم کرد.