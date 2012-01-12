ستاد بحران آمل به حالت آماده باش درآمد

یدالله اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه زمین لرزه شامگاه چهارشنبه که همزمان در بیشترشهرهای مازندران رخ داده، تلفات جانی نداشته است.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله نیروهای خدمات رسان شهرداری، هلال احمر آب و فاضلابٰ، برق و گاز به حالت آماده باش درآمدند و مشکل خاصی تاکنون گزارش نشده است.

فرماندار آمل ادامه داد: مردم نگران پس لرزه ها نباشند و در منازل خود بمانند.

اکبرزاده اضافه کرد: هنوز آمار دقیقی از خسارات مالی اعلام نشده و به بخشداران این شهرستان گزارش تا خسارتهای احتمالی را به ستاد حوادث غیرمترقبه فرمانداری آمل گزارش دهند.

زمین لرزه ای به بزرگی 4.8 ریشتر درامواج درونی زمین 20 و 42 دقیقه چهارشنبه شب، برخی شهرهای مرکزی و شرق مازندران را لرزاند.