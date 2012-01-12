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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

پیرفلک در گفتگو با مهر:

قائمشهر صاحب نیروگاه زباله سوز می شود

قائمشهر صاحب نیروگاه زباله سوز می شود

قائمشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار قائمشهر گفت: نیروگاه زباله سوز با یک میلیارد ریال اعتبار در این شهرستان احداث می شود.

علی پیرفلک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زمان آغاز ساخت تا تکمیل پروژه حدود 30 ماه خواهد بود، افزود: این نیروگاه در زمین دفن زباله قائمشهر در جاده کیاکلا احداث می شود.

وی افزود: زباله های شهرستان به صورت سنتی و غیر اصولی انباشته می شود که موجب مشکلات و نگرانیهای آلودگی زیست محیطی و منابع آب شده است.

فرماندار قائمشهر تصریح کرد: این نیروگاه ظرفیت سوزاندن 500 تن زباله را در روز و تولید برق روزانه 10 مگاوات را دارا خواهد بود.

پیرفلک ، از ساخت کارخانه کمپوست از محل مصوبات سفر دولت به مازندران خبر داد و گفت: این کارخانه با پیشرفت فیزیکی 70 درصد در مرحله پایانی و نصب تاسیسات و ماشین آلات قرار دارد.

وی تصریح کرد: 6 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل کارخانه کمپوست نیاز است که 4 میلیارد آن از محل اعتبار سازمان بازیافت و مابقی توسط شهرداری قائمشهر تامین می شود.

قائمشهر، دومین شهر پرتراکم کشور است.

کد مطلب 1507921

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