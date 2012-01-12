قائمشهر صاحب نیروگاه زباله سوز می شود

علی پیرفلک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زمان آغاز ساخت تا تکمیل پروژه حدود 30 ماه خواهد بود، افزود: این نیروگاه در زمین دفن زباله قائمشهر در جاده کیاکلا احداث می شود.

وی افزود: زباله های شهرستان به صورت سنتی و غیر اصولی انباشته می شود که موجب مشکلات و نگرانیهای آلودگی زیست محیطی و منابع آب شده است.

فرماندار قائمشهر تصریح کرد: این نیروگاه ظرفیت سوزاندن 500 تن زباله را در روز و تولید برق روزانه 10 مگاوات را دارا خواهد بود.

پیرفلک ، از ساخت کارخانه کمپوست از محل مصوبات سفر دولت به مازندران خبر داد و گفت: این کارخانه با پیشرفت فیزیکی 70 درصد در مرحله پایانی و نصب تاسیسات و ماشین آلات قرار دارد.

وی تصریح کرد: 6 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل کارخانه کمپوست نیاز است که 4 میلیارد آن از محل اعتبار سازمان بازیافت و مابقی توسط شهرداری قائمشهر تامین می شود.

قائمشهر، دومین شهر پرتراکم کشور است.