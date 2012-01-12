رقابت های نخستین دوره تدبر در قرآن کریم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد فرهنگی قرآن و عترت امیرالمومنین (ع) ابرکوه در حاشیه مراسم افتتاحیه این دوره از رقابت ‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره با هدف توسعه و ترویج فعالیت ‌های قرآنی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای نخستین بار در استان های جنوبی کشور برگزار شده است.

مجتبی عزیزی افزود: با همکاری مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت ‌های قرآنی کشور و موسسه تدبر در قرآن کریم قم، نخستین دوره آموزشی تربیت مربی تدبر در قرآن کریم با حضور سه نفر از اساتید ممتاز و برجسته کشوری از قم و تهران و به مدت 220 ساعت در بزرگترین مجتمع قرآنی کشور برگزار می‌ شود.

وی عنوان کرد: در آزمون ورودی این دوره که در آذرماه سال جاری برگزار شد، 162 نفر از واجدان شرایط شرکت کرده و در مدت سه ساعت به 50 سئوال تخصصی از تفسیر شریف المیزان (جزء سی) و 50 سئوال ترجمه و مفاهیم قرآن پاسخ دادند.

عزیزی ادامه داد: با تصحییح اوراق امتحانی در نهایت از 82 نفر که بیشترین نمره را کسب کرده بودند برای شرکت در مصاحبه تخصصی دعوت شد و در ادامه 45 نفر از برترین‌ها انتخاب و برای حضور در این دوره دعوت شدند.

وی در مورد افراد پذیرفته شده اظهار داشت: معلمان و نخبگان قرآنی، روحانیون و طلاب علوم دینی، فارغ‌التحصیلان رشته علوم قرآنی و حافظان بالاتر از 15 جزء از جمله افرادی هستند که در این دوره شرکت می‌ کنند.

عزیزی سطح تحصیلات شرکت ‌کنندگان در این دوره را 35 درصد با مدرک کارشناسی ارشد و حوزوی و 65 درصد با مدرک کارشناسی ذکر کرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری دوره تربیت مربی تدبر در قرآن کریم افزود: با توجه به آیات قرآن، خداوند یکی از فلسفه‌ های نزول قرآن کریم را تدبر در آیات الهی آن بیان فرموده است و یکی از علت ‌های آن نیز کمبود مربیان مجرب است که این مسئله اهمیت برگزاری این دوره‌ ها را هر چه بهتر روشن می‌ کند.