حضور حداکثری در انتخابات مجلس نهم فتح الفتوح برای ملت ایران است

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه انقلاب اسلاممی با پیروزی خود پیام های ویژه ای را به جهانیان داد افزود: آنچه امروز جهان شاهد آن است اقتدار و عزت ایران اسلامی در سایه ولایت فقیه است.

وی، ورود نظام مقدس جمهوری اسلامی را از موضع تهاجمی در مقابله با تهدیدات دشمن را اساسی ترین عامل در شکست توطئه های دشمنان دانست و با یادآوری 32 سال تهدید و توطئه استکبار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دشمن با درک شکست در مقابل اقتدار و عزت ملت ایران همواره دست به توطئه هتای متعدد در عرصه های حساس زده ولی با هوشیاری ملت و گام برداشتن در مسیر فرآمین ولایت فقیه همواره این توطئه ها با شکست مواجه شده است.

حجت الاسلام دشتکی، تلاش دشمن را برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه را در راستای مقابله با موضع تهاجمی و ایستاده گی ملت ایران در برابرر هجمهه های غرب عنوان کرد و افزود: امروز استکبار در تقابل با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به آخر خط رسیده و نفس های آخر را می کشد و چون به این مرحله از شکست رسیده به همین دلیل از هر ابزاری برای برون رفت از این وضعیت استفاده می کند.

وی ایجاد بصیریت عمومی، بخصوص در بین نخبگان را عامل مهم در خنثی نمودن توطئه های دشمنان در آستانه انتخابات مجلس نهم دانست و افزود: مقام معظم رهبری درک بالا و به موقعه خود از وضعیت حال حاضر ایجاد بصیریت عمومی بویژه بصیریت در بین نخبگان و خواص را مهم و اساسی عنوان فرموده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه دشمن هرگز در مقابل رشد و اقتدار ملت ایران دست از توطئه برنخواهد داشت افزود: باید تهاجم جبهه اسلام علیه استکبار همواره وجود داشته باشد تا فرصت توطئه علیه انقلاب و نظانم به دشمن داده نشود.

حجت الاسلام دشتکی، افزایش تحرکات دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استانه برگزاری انتخابات مجلس نهم را گوشزد کرد و افزود: کسانی که در عرصه رقابت های انتخاباتی وارد می شوند باید به تهاجم علیه استکبار اعتقاد ، التزام و باور داشته باشند. و باور و التزام و اعتقاد به این داشته باشند که جبهه اسلام همواره در موضع تهاجم علیه استبداد قرار دارد.

وی، با تاکید بر اینکه مراکز قدرت و ثروت دشمنان نظام و ملت ایران و جبهه انقلاب هستند افزود: جبهه انقلاب افراد معتقد به اصول و ارزشها را می طلبد.

حجت الاسلام دشتکی، رعایت ادب و اخلاق انتخاباتی را از مهم ترین اصول مطرح در جبهه انقلاب دانست و افزود: کسی که ملتزم به رعایت اصول و اخلاق انتخاباتی باشد در آینده نیز در مسیر اخلاق مداری و رعایت قانون حرکت کند.