طرح جامع ساماندهی ترافیک شهر سنندج تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک استان کردستان اظهار داشت: برای کاهش بار ترافیکی در سنندج نیاز به ایجاد مسیرهای پیاده رویی است که این مهم باعث کاهش بار ترافیکی، ساماندهی عبور و مرور و کاهش آلودکی محیط زیست می شود.

وی با اشاره به اینکه معابر پیاده راه معابری با بالاترین نقش اجتماعی است، افزود: این معابر می توانند به صورت کوچه، بازار، بازارچه، مسیری در میدان، پارک یا فضای یک مجتمع شکل بگیرد که توسعه آن در راستای کاهش بار ترافیکی سنندج یک امر ضروری است.

مدیر کل دفتر فنی استاندار کردستان بیان کرد: ایجاد پیاده راه در مرکز شهر به صورت یک فرایند در نظر گرفته شده است و این فرایند را با پیاده راه کردن محور خیابان فردوسی که در اولویت اول پیاده راه سازی قرار دارد و از طرفی نیز با ارتباط خود با خیابان امام خمینی (ره) و پاسداران به عنوان مهمترین مسیر کارکردی و ارتباطی در شهر مطرح است.

قادری یادآور شد: اجرایی کردن طرح پیاده راه در این مسیر می تواند ضمن حفظ ارتباط منطقی خود با خیابان های اطراف استخوان بندی اصلی شهر را نیز حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه در صورت موفقیت اجرای این طرح در سایر مسیرهای شهر سنندج نیز اجرایی می شود، گفت: اجرای فاز دوم طرح برای محور امام خمینی (ره) که در اولویت بعدی قرار دارد.

مدیر کل دفتر فنی استاندار کردستان با بیان اینکه این برنامه تک بعدی نیست، افزود: برای کاهش بار ترافیکی در برخی مناطق مرکزی شهر در استان نهادینه شدن فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ضروری است.

قادری بیان کرد: حل معضل ترافیک در مناطق پرتردد شهری استان باید در قالب طرح های کارشناسبی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و اطلاع رسانی مناسب جهت گرایش بیشتر شهروندان به تردد با وسایل نقلیه عمومی باید در اولویت برنامه های شهرداری ها و دستگاه های متولی بخش حمل و نقل درون شهری قرار گیرد.

مدیر کل دفتر فنی استاندار کردستان بیان کرد: اجرای طرح های نوین ترافیکی نظیر پیاده راه سازی در شهر سنندج موجب کاهش بار ترافیکی در نواحی مرکزی شهر خواهد شد.