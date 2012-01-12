به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله دهناد، واگذاری تلفن ثابت و سایر امکانات مخابراتی در مسکن مهر را با توجه به تاکید استاندار قم، از اولویتهای شرکت مخابرات ذکر کرد و افزود: به موازات احداث واحدهای مسکن مهر استان قم سایر امکانات مخابراتی نیز در آنها گسترش مییابد.
وی افزود: با سرمایه گذاریهای انجام شده در پردیسان امکان دایری تلفن ثابت قبل از واگذاری واحدهای مسکن مهر فراهم شده است.
جانشین مدیرعامل شرکت مخابرات قم با اشاره به واگذاری بیش از 13 هزار واحد مسکونی مهر به متقاضیان در چهار مرحله افزود: شرکت مخابرات قم تا کنون بسیار فراتر از واگذاریهای مسکن عمل کرده است و راه اندازی 20 هزار شماره را در دست اقدام دارد.
وی فعالیتهای فنی انجام شده در مسکن مهر را مورد توجه قرار داد و افزود: به منظور واگذاری تلفنهای ثابت تا کنون 20 دستگاه کافو نصب، 30 هزار متر کابل کشی خاکی شامل 4700 متر فیبر و 25 هزار و 300 متر کابل مسی و 21 هزار متر کابل کشی کانالی شامل 12 هزار متر فیبر و 9 هزار متر کابل مسی انجام شده است.
دهناد در پایان، هزینه اجرای این طرح ها را تا کنون بالغ بر سه میلیارد تومان اعلام کرد و افزود این هزینهها از محل اعتبارات داخلی شرکت مخابرات استان قم انجام شده است.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم از نصب و راه اندازی 20 هزار شماره تلفن ثابت در واحدهای مسکن مهر استان قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله دهناد، واگذاری تلفن ثابت و سایر امکانات مخابراتی در مسکن مهر را با توجه به تاکید استاندار قم، از اولویتهای شرکت مخابرات ذکر کرد و افزود: به موازات احداث واحدهای مسکن مهر استان قم سایر امکانات مخابراتی نیز در آنها گسترش مییابد.
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