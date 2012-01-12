هشدار به سوءاستفاده کنندگان از امکانات دولتی در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حفاری درجلسه مشترک اعضای ستاد انتخابات فارس اظهار داشت: سوء استفاده ازامکانات دولتی درامرانتخابات مجلس تخلف و پیگرد قانونی دارد.

وی با بیان اینکه اگرمسئولی بخواهد له یا علیه کسی ازامکانات دولتی وعمومی استفاده کند خلاف قانون است، گفت: بازرسان با روشنگری وتفکر هوشمندانه هرگونه تخلف را با مستندات به ستاد بازرسی انتخابات استان اعلام تا از طریق مجاری قانونی پیگیری شود.

رئیس ستادبازرسی انتخابات استان فارس تعامل وهمکاری میان هیئتهای اجرایی و نظارتی را مهمترین اصل دربرگزاری انتخابات باشکوه وحماسی دانست و افزود: انتخابات سالم دارای ویژگیهای خاصی است که برقراری امنیت روحی و روانی، اطلاع رسانی شفاف واطمینان بخشی به مردم مهم ترین شاخص آن است

حفاری با بیان اینکه بازرسان باید با تدبیرو دوراندیشی تلاش کنند تا ازهرگونه سوء استفاده احتمالی از امکانات دولتی در امر انتخابات جلوگیری به عمل آید، تصریح کرد: بایدکاری کنیم که مردم ارزش رای خود را حس کنند زیرا مردم بارها به پای صندوقهای رای آمدند وآزمونهای دشواری را پشت سر نهادند ومسلماً این بار نیز به تکلیف دینی خود عمل کرده و یک بار دیگر سرنوشت خود را رقم خواهند زد.

وی بسترسازی برای حضور ومشارکت حداکثری مردم درانتخابات مجلس شورای اسلامی یک وظیفه وتکلیف مهم برشمرد وتصریح کرد: این ستاد ضمن نظارت دقیق برروند انتخابات سالم ،به هیچ عنوان دخالتی درانجام وی افزود: هیئت بازرسی انتخابات استان فارس نیزبا تاسی ازاصول قانون اساسی واستفاده از امکانات و تجهیزات مورد نیاز فراهم شده و بهره گیری از بازرسان مومن ومعتقد به نظام جمهوری اسلامی میکوشد تا با فراهم کردن بستری مناسب سلامت و صحت روند اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی دراستان فارس را تضمین کند.

وی اظهارداشت: بازرسان ناظربرصحت انتخابات ومجری بی چون وچرای قانون هستند از این رو باید با هوشیاری راه هرگونه سوءاستفاده از امکانات وموقعیتهای دولتی را له یا علیه نامزدها سد کنند وتنها درچارچوب قانون به تکلیف شرعی و قانونی خود در برگزاری انتخابات سالم بیاندیشند.

رئیس ستادبازرسی فارس افزود: مردم فهیم وبا درایت ولایتمدار استان فارس دربرهه های مختلف انقلاب با تیزهوشی و تعهد همواره در مقابل استکبار ایستادگی کرده اند و وظیفه ما این است که با بسترسازی انتخاباتی سالم و پرشور، فضا را برای رقم زدن حماسه دیگر مردمی مهیا کنیم.

وی همچنین برارسال به موقع اخبار واطلاعات دریافتی شهرستانها، همکاری با مسئولان ومجریان دست اندرکار، برگزاری نشستهای مشترک فرمانداران با هیئتهای نظارت ومستند سازی فعالیتهای انتخاباتی درشهرستانها تاکید کرد.

حفاری گفت: با هرگونه سوء استفاده از امکانات دولتی و موقعیتهای شغلی در جانبداری از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، از طریق مجاری قانونی پیگیری می شود.

وی بیان کرد: تاکنون تعدادی ازاحکام رؤسای هئیتهای شهرستان و دبیران ستاد در نقاط اصلی، فرعی و بخشهای اصلی سراسر استان صادر شده و این هئیتها موظف به ثبت و مستند سازی تخلفات و حسن اجرای انتخابات هستند.

در ادامه این نشست در خصوص انتخاب بازرسان شعبات و ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان اعضای هیئت بازرسی استان و شهرستانها بحث و بررسی شده و تصمیماتی اخذ شد.