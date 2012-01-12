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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

یادواره سرداران و 300 شهید بخش طرقبه برگزار شد

یادواره سرداران و 300 شهید بخش طرقبه برگزار شد

طرقبه - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی ستاد یادواره شهدای طرقبه از برگزاری سومین یادواره سرداران و 300 شهید این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصرالله لؤلؤ چهارشنبه شب در حاشیه برگزاری این یادواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین یادواره در خیمه عزاداری حضرت اباعبدلله الحسین(ع) و با همکاری اداره اوقاف وا مور خیریه طرقبه شاندیز برگزار شد.

وی گفت: همه خانواده های شهدا در این شهرستان به صورت رسمی و ارسال کارت دعوت و پیامک برای حضور در این مراسم معنوی دعوت شدند و برای اطلاع رسانی عمومی  بیش از 50 بنر مزین به تصاویر شهدا در مسیر بلوار ورودی شهر طرقبه نصب شد.

فرمانده بسیج برادران بخش طرقبه تصریح کرد: یکی از نعمت های بزرگ دین اسلام، نعمت شهادت است و امروز فرهنگ شهادت و یادواره شهدا باید ارتباطی بین نسل گذشته و نسل حاضر باشد و تکریم شهدا برای نسل جوان به منظور سرلوحه و چراغ زندگی قرار دادن، در همه عرصه های زندگی لازم و ضروری است.

سرهنگ لؤلؤ بیان کرد: شهدا با درسی که از فرهنگ عاشورا گرفتند جان خود را نثار کردند و امروز همه در زنده نگهداشتن نام شهدا وظیفه بزرگی داریم.

وی افزود: از این برنامه بیش از دو هزار نفر از مردم استقبال کردند و در پایان از شرکت کنندگان پذیرایی بعمل آمد.

سخنران این مراسم حجت السلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی بود و ریاست بنیاد شهید و اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی نیز در این مراسم معنوی حضور داشت.

کد مطلب 1507966

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