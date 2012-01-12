وضعیت دریاچه کافتر همچنان بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه کافتر با وسعتی بیش از هفت هزار هکتار در بخش مرکزی شهرستان اقلید در شمال استان فارس قرار دارد.

این دریاچه در 35 کیلومتری جنوب اقلید فارس و در ارتفاع دو هزار و 300 متری از سطح دریا قرار دارد و طول آن در حدود 24 کیلومتر و عرض آن شش کیلومتر است و یکی از دریاچه های آب شیرین استان فارس محسوب می شود.

کافتر در کنار روستای کافتر واقع شده که زیستگاه طبیعی پرندگان مهاجر و محل پرورش ماهیهای کپور و آمور به شمار می رود. وجود چشمه سارها و قنوات متعدد زمینه مساعدی برای پرورش ماهی قزل آلا فراهم کرده و بسیاری از مردم در زمانی که دریاچه آب داشت با ماهیگری از آن امرار معاش می کردند.

دریاچه کافتر از سال 87 به طور 100 درصد خشک شده و با اینکه سه سال از خشک شدن این دریاچه می گذرد تاکنون هیچگونه آبی در آن جاری نشده و دریاچه کاملا خشک است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون آخرین وضعیت دریاچه کافتر گفت: در گذشته آبهای سطحی دشتهای اطراف دریاچه به سمت کافتر سرازیر شده و وارد آن می شد اما از سال 87 به دلیل عدم بارندگی وضعیت سرازیر شدن آب به دریاچه بحرانی شد.

ابوالقاسم رحمانی افزود: در زمان پرآبی حداقل 400 میلیمتر تا 600 میلی متر بارندگی در این منطقه بود و اما از زمان خشک شدن دریاچه دیگر آبی وارد آن نشده است.

وی ادامه داد: در این مدت سطح آب سفره های زیرزمینی کاهش زیادی داشته و پنج هزار و 500 هکتار از اراضی زراعی اطراف مزرعه که توسط کانالهای از آب دریاچه تامین می شدند به طور کامل خشک شد و دهها خانوار بیکار شدند.

نماینده مردم اقلید با بیان اینکه تمام چاه های اطراف دریاچه خشک شده، بیان کرد: با توجه به خشک شدن چاه ها و اینکه شاهد بارشهای خوبی در منطقه نیستیم برای احیای کافتر نمی توان کار عمده ای انجام داد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت دریاچه کافتر هر روز بحرانی تر می شود و تا زمانیکه سفره آبهای زیرزمینی تغذیه نشوند راهی برای نجات دریاچه کافتر از این وضعیت وجود ندارد.