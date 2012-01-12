  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

آموزشکده دامپزشکی دانشگاه ایلام به دانشکده پیرادامپزشکی ارتقا یافت

آموزشکده دامپزشکی دانشگاه ایلام به دانشکده پیرادامپزشکی ارتقا یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه ایلام گفت: آموزشکده دامپزشکی دانشگاه ایلام به دانشکده پیرادامپزشکی ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر علیمحمدی اظهار داشت: با ارتقاء آموزشکده دامپزشکی به دانشکده پیرادامپزشکی از این پس دانشگاه ایلام در مقطع کارشناسی و بالاتر دانشجو می پذیرد.

وی گفت: براساس موافقت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشکده پیرادامپزشکی جایگزین آموزشکده دامپزشکی شده و پذیرش دانشجو در این دانشگاه در سال تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی  و بالاتر است.

این مسئول افزود: هم اکنون چهار هزار دانشجو در بیش از 50 رشته در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد دکتر مشغول در دانشگاه ایلام مشغول به تحصیل هستند.

علیمحمدی تصریح کرد: در سالهای اخیر توجه خوبی به ایجاد رشته های متناسب با ظرفیتهای استان ایلام  در مقاطع مختلف از جمله کشاورزی شده است.

کد مطلب 1507973

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها