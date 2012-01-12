آموزشکده دامپزشکی دانشگاه ایلام به دانشکده پیرادامپزشکی ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر علیمحمدی اظهار داشت: با ارتقاء آموزشکده دامپزشکی به دانشکده پیرادامپزشکی از این پس دانشگاه ایلام در مقطع کارشناسی و بالاتر دانشجو می پذیرد.

وی گفت: براساس موافقت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشکده پیرادامپزشکی جایگزین آموزشکده دامپزشکی شده و پذیرش دانشجو در این دانشگاه در سال تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی و بالاتر است.

این مسئول افزود: هم اکنون چهار هزار دانشجو در بیش از 50 رشته در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد دکتر مشغول در دانشگاه ایلام مشغول به تحصیل هستند.

علیمحمدی تصریح کرد: در سالهای اخیر توجه خوبی به ایجاد رشته های متناسب با ظرفیتهای استان ایلام در مقاطع مختلف از جمله کشاورزی شده است.