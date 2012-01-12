ترور دانشمندان، ملت را برای ادامه مسیر خود مصمم تر می کند

دکتر سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دشمن با آکاهی از روند روبه رشد ملت ایران برای ایجاد مانع در این مسیر از هر اقدامی استفاده می کند، افزود: آنچه که امروز جهان شاهد آن است موفقیت ایران در عرصه های مختلف علمی با تاکید بر دانشمندان بومی است.

وی ادامه داد: توسعه علم و فناوری ملت ایران دشمن را مرعوب ساخته است و دشمن از هر فرصت و ابزاری برای مقابله با روند اقتدار عزت ملت ایران استفاده می کمد.

نصیری قیداری، تدوام مسیر پیشرفت علمی و فناوری ملت ایران را به عنوان یک اصل مهم در توسعه و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و با یادآوری اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با تکیه بر توان و دانش دانشمندان خود توانسته در مسیر اقتدار علمی گام های بزرگی را بردارد، افزود: ترور و شهید کردن دانشمندان جوان کشور ایران هرگز نمی تواند در اراده ملت ایران برای رسیدن به اقتدار و پیشرفت در بخش های مختلف تاثیری داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه، عرصه علمی ایران را دارای پشتوانه های قوی و ارزشمند دانست و افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای پشتوانه قوی و ارزشمند از دانمشندان جوان و تاثیرگذار است و دشمن باید به این اصل مهم توجه کند که با ترور و شهید کردن دانشمندان جوان کشور نمی تواند مانعی در مسیر عزت و اقتدار علمی ایران ایجاد کند.

نصیری قیداری با بیان اینکه شهادت احمدی روشن بار دیگر ثابت کرد که دشمن در راستای اقتدار علمی و پیشرفت علمی ایران حسادت و دست اندازی می کند، افزود: ایمان و اعتقاد دانشمندان جوان ایرانی با ترورهای و شهادت دانشمندان ایرانی مصمم تر می شود.

وی تاکید کرد: دشمن هیچ وقت نخواهد توانست با ترور و شهید کردن جوانان دانشمند ایرانی مانعی در مسیر و راه پیشرفت ایران ایجاد کند.