ترویج و توزیع مواد مخدر از اهداف جنگ نرم دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده در نشست مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان های بیجار و دیواندره با بیان اینکه ترویج مصرف مواد مخدر در جامعه از مهمترین اهداف جنگ نرم دشمنان برای ضربه زدن به ارزش های متعالی انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: در چند سال اخیر دشمن با استفاده از ترفندهای مختلف در صدد تضعیف ماهیت فرهنگی انقلاب بوده است که بطور قطع هوشیاری و بصیرت مردم و مسئولان کشور آنان را در دست یابی به اهداف خصمانه ناکام می گذارد.

وی افزود: در حال حاضر دشمن کانون خانواده ها را نشانه گرفته است و با ترویج مصرف مواد مخدر و ناهنجاری های اجتماعی تلاش مضاعفی را برای دور ساختن مردم از باورهای دینی خود آغاز کرده است.

حسن زاده در ادامه نقش مهم روحانیان و امامان جمعه در آگاه سازی مردم را متذکر شد و بر همکاری آنان با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان های مختلف استان کردستان تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان همچنین تقویت مباحث فرهنگی در حاشیه شهرها را خواستار شد و بر اجرای برنامه های پیشگیرانه در این مناطق با مشارکت خانواده ها و جوانان تاکید کرد.

وی ماهواره را از دیگر ابزارهای هجمه فرهنگی دشمن برشمرد و با بیان اینکه اطلاع رسانی مناسب و آگاهی دادن به مردم و خانواده ها در مورد نتایج منفی ترویج فرهنگ غربی از طریق ماهواره بسیار حایز اهمیت است، ادامه داد: تقویت کمیته های فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برای ترویج برنامه های پیشگیرانه از جمله راهکارهای مبارزه با این هجمه هاست.

حسن زاده کردستان را استانی سفید در زمینه مواد مخدر برشمرد و گفت: مردم استان به دلیل دارا بودن اعتقادات و باورهای اصیل اسلامی گرایش کمتری به مصرف مواد مخدر دارند و ما باید با استفاده از این نقطه قوت در استان، جهت ریشه کنی کامل مواد مخدر تلاش کنیم.

وی در پایان گفت: مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان های تابعه استان کردستان باید با بررسی شرایط فعلی و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت کاهش مصرف و توزیع مواد مخدر در حوزه فعالیت خود اقدام کنند.