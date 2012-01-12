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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

زمین برای ساخت پارک موزه دفاع مقدس ایلام آماده شد

زمین برای ساخت پارک موزه دفاع مقدس ایلام آماده شد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: زمین برای ساخت پارک موزه دفاع مقدس ایلام آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی بیان داشت: برای ساخت پارک موزه دفاع مقدس استان ایلام مراحل تملک و واگذاری زمین به مساحت 50 هکتار از طرف مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی استان به بنیاد انجام شده است.

وی بیان داشت: بر اساس طراحی های اولیه این باغ موزه شامل 24 گالری است که هریک از این گالری ها به نقش های مختلف مردم استان، شهرستان ها، عشایر و نهادهایی مانند جهاد در دوران دفاع مقدس می پردازد.

استاندار ایلام تصریح کرد: موضوع راهیان نور به واسطه حاکم شدن فرهنگ معنوی ایثار و شهادت و تحول ارزش های دینی و اجتماعی، مهم و ارزشمند است.

اعلایی فراموش شدن آثار و ارزش های دفاع مقدس را زمینه ساز غفلت و دور شدن از فرهنگ غنی اسلام و انقلاب دانست و یادآور شد: استان ایلام از ظرفیت های بالقوه ای در زمینه دفاع مقدس، ایثار و شهادت برخوردار است.

کد مطلب 1507985

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