سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز چهارشنبه شب در حاشیه مراسم اختتامیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هر شب این مراسم پذیرای دو هزار نفر از مردم شهرستان بود گفت: این مراسم به صورت تلفیقی از نمایش های آئینی، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه های کشور و مداحی با عنوان "چرا برگردیم" اجرا شد.

محمد احمدزاده اظهار داشت: در این شبها مراسم عزاداری سالار شهیدان در دو خیمه بزرگ که در داخل سالن تربیت بدنی شهرستان بر پا شده بود انجام شد و در پایان از شرکت کنندگان از محل موقوفات منطبق پذیرایی به عمل آمد.

احمدزاده با اشاره به اینکه هفتمین شب به صورت ویژه و برای خانواده معزز شهدا تدارک دیده شده بود، اظهار کرد: این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در طرقبه شاندیز به کار خود پایان داد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز گفت: کادر اجرایی این همایش از 65 نفر هنرورز از سپاه امام رضا(ع) و 40 نفر هنرمند حرفه ای از مجموعه فرهنگی عاشورائیان استان اصفهان تشکیل شده بود.