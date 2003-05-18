۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱:۲۸

حاج بابايي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

كميسيون امنيت ملي طرح تقسيم خراسان را تصويب كرد

حميد رضا حاج بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرد : اين كميسيون ديروز طرح تقسيم خراسان به پنج استان را تصويب كرد.

وي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهراظهارداشت: مجلس طرح تقسيم خراسان را شش ماه مسكوت گذاشت وعلي رغم اختلاف نظرهاي موجودديگر وقتي براي مسكوت گذاشتن وفرصت دادن نداشت .
وي گفت:درنتيجه كميسيون براي تقسيم به همان جمع بندي قبل رسيد وبر اين اساس خراسان با پنج استان ديده شد .
حاج بابايي افزود: ويژگي اين مصوبه اين است در مدت زمان موردزمان مورد نظر خود براي اجرايي كردن آن اقدام كند.
وي گفت: بحث خراسان در كمسيون امنيت ملي وسياست خارجي به تصويب رسيده است واكنون بايددر در صحن موردبررسي قرار گيرد
