حضور در تمرین روز جمعه پرسپولیس برای خبرنگاران آزاد است

رضا ریاضتی در گفتگو با مهر، در مورد برنامه‌های تمرین تیم پرسپولیس پیش از دیدار با شهرداری تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: با تصمیم کادرفنی تمرین امروز پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس تعطیل است.

وی ادامه داد: پس از یک روز تعطیلی تمرینات تیم برای بازی با شهرداری تبریز از ساعت 10:30 فردا جمعه در ورزشگاه درفشی‌فر آغاز می‌شود که پوشش خبری و تصویری این تمرین برای خبرنگاران و عکاسان آزاد است و آنها می‌توانند در محل برگزاری تمرین حضور یابند.

مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس همچنین خاطرنشان کرد: طبق اعلام قبلی دنیزلی سرمربی تیم پرسپولیس دو جلسه آخر تمرین تیم پیش از دیدار با شهرداری تبریز پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

ریاضتی با اشاره به اینکه به غیر از علیرضا نورمحمدی، پرسپولیس بازیکن محروم دیگری ندارد، گفت: هادی نوروزی هم روز گذشته زیر نظر دکتر چشمه‌سری تست کوپر داد و با تلاش و پشتکار سعی دارد هرچه زودتر خود را برای بازگشت به میادین آماده کند.