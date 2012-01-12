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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

صادقی خبر داد:

11 میلیون لیتر گازوئیل بین کشاورزان هشترود توزیع شد

11 میلیون لیتر گازوئیل بین کشاورزان هشترود توزیع شد

هشترود - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: امسال 11 میلیون و 256 هزار و 403 لیتر گازوییل بین بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شده است.

به گزارش خبر گزاری مهر، جعفر صادقی، افزود: این میزان سوخت در فصل کاری و از اول سال جاری تا آبان ماه بین بهره برداران بخش کشاورزی در قالب قانون هدفمندی یارانه ها توزیع شده است.

وی گفت: بهره برداران بخش کشاورزی شامل دامداران، مرغداران، مالکان تراکتور و کمباین و دارندگان چاه های کشاورزی بوده که از مزایای هدفمندی یارانه ها بهره مند شدند.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود ادامه داد: با اجرای این طرح در مصرف سوخت بخش کشاورزی صرفه جویی شده و این مدیریت نسبت به کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد بهره برداران بخش کشاورزی تلاش می کند.

وی بیان کرد: برای تحقق این اهداف اقدام به نوسازی ناوگان، مکانیزاسیون کشاورزی و از رده خارج کردن تراکتورهای فرسوده و تبدیل به تراکتورهای با قدرت اسب بخار بالا کرده تا علاوه بر صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت از اتلاف انرژی در مزارع و باغات جلوگیری کند.

کد مطلب 1508040

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