11 میلیون لیتر گازوئیل بین کشاورزان هشترود توزیع شد

به گزارش خبر گزاری مهر، جعفر صادقی، افزود: این میزان سوخت در فصل کاری و از اول سال جاری تا آبان ماه بین بهره برداران بخش کشاورزی در قالب قانون هدفمندی یارانه ها توزیع شده است.

وی گفت: بهره برداران بخش کشاورزی شامل دامداران، مرغداران، مالکان تراکتور و کمباین و دارندگان چاه های کشاورزی بوده که از مزایای هدفمندی یارانه ها بهره مند شدند.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود ادامه داد: با اجرای این طرح در مصرف سوخت بخش کشاورزی صرفه جویی شده و این مدیریت نسبت به کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد بهره برداران بخش کشاورزی تلاش می کند.

وی بیان کرد: برای تحقق این اهداف اقدام به نوسازی ناوگان، مکانیزاسیون کشاورزی و از رده خارج کردن تراکتورهای فرسوده و تبدیل به تراکتورهای با قدرت اسب بخار بالا کرده تا علاوه بر صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت از اتلاف انرژی در مزارع و باغات جلوگیری کند.