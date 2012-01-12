استخر کارگران تبریز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یونس فاتح در مراسم بهره برداری از استخر کارگران تبریز گفت: جامعه کارگری باید توجه ویژه ای به فضاهای ورزشی داشته باشند و برای گسترش فضاهای ورزشی برنامه های ویژه ای طرح و اجرا شود.

وی در ادامه اظهار داشت: توجه کارفرمایان به ورزش کارگران باعث افزایش بهره وری و همچنین برای ایجاد انگیزه مناسب در بین کارگران و اتحاد و همدلی آنان خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت ورزش گفت: ما باید ورزش را در برنامه های خود قرار دهیم و مسئولان باید با ترویج ورزش از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.

وی با اشاره به مدت زمان کم که این طرح به بهره برداری رسید، اظهار داشت: با تلاشهای مسئولان ورزش در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان این پروژه در مدت زمان اندک به بهره برداری رسیده و برگ زرینی در ورزش کارگران استان آذربایجان شرقی خواهد بود.