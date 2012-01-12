حضور مردم در پای صندوقهای رای موجب خرسندی دوستان انقلاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید سعید رشادی گفت: مردم ایران اسلامی به کسانی رای خواهند داد که مطیع قانون و نظام جمهوری اسلامی ایران و حافظ خون شهدا باشد.

امام جمعه هشترود افزود: کسی که با رای حداکثری مردم انتخاب می شود به عنوان خادم مردم در خانه ملت است، باید از حقوق شهروندان خود دفاع کند ودر حل مشکلات آنها تلاش نماید.

رشادی خطاب به کاندیداها هم گفت: در سخنان خود مصلحت نظام رادر نظر بگیرند و از فرهنگ غربی اجتناب کنند.

امام جمعه هشترود با تاکید بر اینکه هدف کاندیداها باید فقط خدمت باشد و اگر چنین باشد بی تقوایی سراغ آنها نمی رود، افزود: کاندیداها در هنگام تبلیغات خود کاری نکنند که مردم با دیدن رفتار آنها از انقلاب و ارزشهای انقلابی ناراضی باشند.

حجت‌الاسلام گفت: اگر هدف کاندیداها خدمت به قشر محروم و مستضعف جامعه باشد، پیروزخواهند بود.