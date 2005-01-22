لوكا بوناچيچ در گفت و گو با خبرنگار"مهر" در مورد ديدار تيمش مقابل سايپا گفت : ما در همه بازيهاي خانگي براي كسب پيروزي به ميدان مي رويم و در اين ديدار نيز به چيزي جز سه امتياز فكر نمي كرديم كه خوشبختانه به آن دست يافتيم.
بوناچيچ ادامه داد: درنيمه اول تيم ما فوتبال خوب و هجومي را به نمايش گذاشت و موفق شد خيلي زود به گل برتري دست يابد و با همان يك گل نتيجه بازي را از آن خود كرديم.
سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز درادامه افزود: در نيمه دوم با توجه به اينكه تيم سايپا فشارزيادي را روي دروازه ما آورد ناچار شديم يكي از مهاجمان را كم كنيم و به جاي او از يك هافبك درخط مياني استفاده كرديم كه خوشبختانه جواب مثبت داد و توانستيم سه امتياز اين ديدار را از آن خود كنيم.
بوناچيچ ادامه داد : متاسفانه شرايط آب و هوايي چند هفته اخير باعث شده ما به فاصله دو هفته در شرايط سرد و سخت اصفهان و هواي باراني و زمين گل الود اهواز بازي كنيم و به همين خاطر بازيكنان ما سختي هاي زيادي را متحمل شدند.
سرمربي تيم فوتبال استقلال اهوار در پايان به برنامه هاي آينده اين تيم اشاره كرد و گفت : تا رزو سه شنبه به بازيكنان استراحت داديم و پس از اين چند روز تمريناتمان را در اهواز پيگيري خواهيم كرد و اواخر هفته براي برپاي اردوي تداركاتي راهي امارات خواهيم شد و اميدوارم بتوانيم با استفاده مطلوب از اين تعطيلات ادامه رقابتهاي ليگ را هم با اقتدار شروع كنيم و به روند به رو به رشدمان ادامه دهيم.
لوكا بوناچيچ در گفت و گو با "مهر" :
مهم سه امتياز بود كه گرفتيم / بازي كردن در اين شرايط آب و هوايي سخت است
سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز ابراز اميدواري كرد كه اين تيم بتواند با استفاده از تعطيلات نيم فصل ليگ برتر با اقتدار به كارش ادامه دهد.
لوكا بوناچيچ در گفت و گو با خبرنگار"مهر" در مورد ديدار تيمش مقابل سايپا گفت : ما در همه بازيهاي خانگي براي كسب پيروزي به ميدان مي رويم و در اين ديدار نيز به چيزي جز سه امتياز فكر نمي كرديم كه خوشبختانه به آن دست يافتيم.
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