مهم سه امتياز بود كه گرفتيم / بازي كردن در اين شرايط آب و هوايي سخت است

لوكا بوناچيچ در گفت و گو با خبرنگار"مهر" در مورد ديدار تيمش مقابل سايپا گفت : ما در همه بازيهاي خانگي براي كسب پيروزي به ميدان مي رويم و در اين ديدار نيز به چيزي جز سه امتياز فكر نمي كرديم كه خوشبختانه به آن دست يافتيم.

بوناچيچ ادامه داد: درنيمه اول تيم ما فوتبال خوب و هجومي را به نمايش گذاشت و موفق شد خيلي زود به گل برتري دست يابد و با همان يك گل نتيجه بازي را از آن خود كرديم.

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز درادامه افزود: در نيمه دوم با توجه به اينكه تيم سايپا فشارزيادي را روي دروازه ما آورد ناچار شديم يكي از مهاجمان را كم كنيم و به جاي او از يك هافبك درخط مياني استفاده كرديم كه خوشبختانه جواب مثبت داد و توانستيم سه امتياز اين ديدار را از آن خود كنيم.

بوناچيچ ادامه داد : متاسفانه شرايط آب و هوايي چند هفته اخير باعث شده ما به فاصله دو هفته در شرايط سرد و سخت اصفهان و هواي باراني و زمين گل الود اهواز بازي كنيم و به همين خاطر بازيكنان ما سختي هاي زيادي را متحمل شدند.

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهوار در پايان به برنامه هاي آينده اين تيم اشاره كرد و گفت : تا رزو سه شنبه به بازيكنان استراحت داديم و پس از اين چند روز تمريناتمان را در اهواز پيگيري خواهيم كرد و اواخر هفته براي برپاي اردوي تداركاتي راهي امارات خواهيم شد و اميدوارم بتوانيم با استفاده مطلوب از اين تعطيلات ادامه رقابتهاي ليگ را هم با اقتدار شروع كنيم و به روند به رو به رشدمان ادامه دهيم.

