افزایش قیمت نفت در بازار جهانی/ برنت از مرز 113 دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خام برنت در آخرین معاملات امروز (پنج شنبه) با 83 سنت افزایش به 113 دلار و 7 دهم سنت رسید.

بنابراین گزارش، افزایش نگرانیها درباره تداوم صادارت نفت نیجریه و ایران و تداوم بحران مالی حوزه یورو از مهمترین علل افزایش قیمت نفت در بازار جهانی است.

به گزارش رویترز، سرمایه گذاران در بازار نفت از افزایش تنشها میان ایران و کشورهای غربی پس از ترور دانشمند هسته ای ایران در روز گذشته (چهارشنبه) نگران هستند. مسئله ای که باعث شد ایران، اسرائیل و آمریکا را به دست داشتن در ترور وی متهم کند.

همچنین نفت خام آمریکا در معاملات اخیر با 49 سنت افزایش به 101 دلار و 36 سنت رسید. "جرمی فریزن" از تحلیلگران نفتی در هنگ کنگ در این باره اظهار داشت: به صورت واضح نگرانی در بازار نفت دیده می شود و هر بار که این نگرانیها بیشتر می شود قیمتها نیز افزایش می یابد.

وی پیش بینی کرد با توجه به وضعیت کنونی بازار نفت، کشورهای اروپایی در اعمال تحریمها علیه ایران مقاومت از خود نشان دهند.