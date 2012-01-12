  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

به علت نگرانیهای اخیر رخ داد؛

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی/ برنت از مرز 113 دلار عبور کرد

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی/ برنت از مرز 113 دلار عبور کرد

خبرگزاری رویترز ساعتی پیش در گزارشی از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به علت نگرانی از تداوم صادرات ایران و نیجریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خام برنت در آخرین معاملات امروز (پنج شنبه) با 83 سنت افزایش به 113 دلار و 7 دهم سنت رسید.

بنابراین گزارش، افزایش نگرانیها درباره تداوم صادارت نفت نیجریه و ایران و تداوم بحران مالی حوزه یورو از مهمترین علل افزایش قیمت نفت در بازار جهانی است.

به گزارش رویترز، سرمایه گذاران در بازار نفت از افزایش تنشها میان ایران و کشورهای غربی پس از ترور دانشمند هسته ای ایران در روز گذشته (چهارشنبه) نگران هستند. مسئله ای که باعث شد ایران، اسرائیل و آمریکا را به دست داشتن در ترور وی متهم کند.

همچنین نفت خام آمریکا در معاملات اخیر با 49 سنت افزایش به 101 دلار و 36 سنت رسید. "جرمی فریزن" از تحلیلگران نفتی در هنگ کنگ در این باره اظهار داشت: به صورت واضح نگرانی در بازار نفت دیده می شود و هر بار که این نگرانیها بیشتر می شود قیمتها نیز افزایش می یابد.

وی پیش بینی کرد با توجه به وضعیت کنونی بازار نفت، کشورهای اروپایی در اعمال تحریمها علیه ایران مقاومت از خود نشان دهند.

کد مطلب 1508099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها