" رمان هاي برتر " براي نوجوانان ، فيلم مي شود

مسعود احمديان كارشناس فرهنگي بنياد سينمايي فارابي درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن اعلام اين خبر گفت : اين گروه ، شامل هفت نفر از بنياد سينمايي فارابي وانجمن كتاب كودك و نوجوان است.

وي افزود : هدف اين گروه ، انتخاب رمان هايي است كه قابليت فيلمنامه شدن دارند ، تا با نوشتن فيلمنامه آنها ، فيلم هايي براي گروه سني كودك و نوجوان ساخته شود.

احمديان ، كارشناسان بنياد سينمايي فارابي را وحيد نيكخواه آزاد ، فرهاد توحيدي ، قاضي نظام و مسعود احمديان هستند ، اما از اسامي كارشناسان انجمن كتاب ، اظهار بي اطلاعي كرد.