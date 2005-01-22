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۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۲۳

كارشناس فرهنگي بنياد سينمايي فارابي در گفت و گو با مهر خبر داد :

" رمان هاي برتر " براي نوجوانان ، فيلم مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : يك گروه كارشناسي ، به انتخاب رمان هايي مي پردازند كه از نظر داستاني ، قابليت فيلمنامه شدن را دارند .

مسعود احمديان كارشناس فرهنگي بنياد سينمايي فارابي درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن اعلام اين خبر گفت : اين گروه ،  شامل هفت نفر از بنياد سينمايي فارابي  وانجمن كتاب كودك و نوجوان است.

وي افزود : هدف اين گروه ، انتخاب رمان هايي است كه قابليت فيلمنامه شدن دارند ، تا با نوشتن فيلمنامه آنها ، فيلم هايي براي گروه سني كودك و نوجوان ساخته شود.

احمديان ، كارشناسان بنياد سينمايي فارابي را وحيد نيكخواه آزاد ، فرهاد توحيدي ، قاضي نظام و مسعود احمديان هستند ، اما از اسامي كارشناسان انجمن كتاب ، اظهار بي اطلاعي كرد.

کد مطلب 150811

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