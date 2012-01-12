تحقق 50 درصدی سهم اشتغالزایی اردبیل رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نیر ضمن تاکید بر ضرورت توسعه مشاغل خانگی در استان، سهم اشتغالزایی منطقه را برای سال جاری 51 هزار و 700 شغل عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تحقق این میزان اشتغالزایی در گرو اجرای طرح مشاغل خانگی است، اظهار داشت: مشاغل خانگی یک موضوع پیچیده و مشکل نبوده، بلکه یک طرح روان، ساده و معمولی است که حتی در برخی موارد یارانه ماهانه خانوارها را به عنوان ضمانت پرداخت تسهیلات قبول کرده است.

معرفی 10 هزار طرح مشاغل خانگی به بانکها

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان میزان تسهیلات بانکی مشاغل خانگی را در استان 400 میلیارد ریال برشمرد و افزود: متاسفانه بخش قابل توجهی از این تسهیلات جذب نشده و باید دستگاه های متولی و بانکهای عامل در این خصوص کنند.

وی از معرفی 10 هزار طرح در قالب مشاغل خانگی با مجموع تسهیلات بالغ بر 310 میلیارد ریال به بانکهای عامل طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: سهم شهرستان نیر در این زمینه 263 طرح بوده است.

منوری همچنین با بیان اینکه تسهیلات بانکی سهم شهرستانها شناور شده و قابل انتقال به مناطقی است که در ایجاد مشاغل خانگی موفق عمل می کنند، خواستار تلاش مضاعف مسئولان این شهرستان برای جذب پنج میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی سهم منطقه شد.

سهم تسهیلات اشتغالزایی نیر 16 میلیارد ریال است

در این جلسه فرماندار نیر هم اشتغال را مهمترین دغدغه دولت و مسئولان منطقه عنوان کرد و یادآور شد: تلاش می کنیم با استفاده از تسهیلات بانکی و استفاده مطلوب از پتانسیلهای موجود در قالب شهرکها و نواحی صنعتی بستر اشتغالزایی را در این شهرستان فراهم آورد.

سید حمید عبادللهی سهم تسهیلات اشتغالزایی این منطقه را 16 میلیارد ریال اعلام کرد و متذکر شد: در بحث ایجاد مشاغل خانگی تلاش، همکاری و مساعدت بانکهای عامل ضروری است.