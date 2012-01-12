آزمون استخدامی شهرداریها در 14 استان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمون امروز در دو نوبت صبح و عصر در14 استان اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، هرمزگان و همدان برگزار می شود.

آزمون استخدامی شهرداریها در مقاطع تحصیلی دیپلم به بالا و در رشته های شغلی تخصصی شهرداریها نظیر عمران و شهرسازی، خدمات شهری، آتش نشانی، اداری و مالی، آمار و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی برگزار می شود.

برگزاری آزمون استخدامی شهرداریها، گام مهمی در زمینه عدالت محوری در تامین نیروی انسانی متخصص و مجرب در جذب نیروهای کارآمد و متخصص در شهرداریها با هدف ارتقای سطح خدمات مدیریت شهری به عموم شهروندان محسوب می شود.

مرحله نخست این آزمون 22 مهر ماه امسال در 4 استان آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، لرستان و یزد برگزار شد.

نتایج آزمون استخدامی مذکور از طریق سازمان سنجش کشور اعلام می شود.