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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

آزمون استخدامی شهرداریها در 14 استان آغاز شد

آزمون استخدامی شهرداریها در 14 استان آغاز شد

دومین مرحله آزمون استخدامی شهرداریها در سال جاری صبح روز پنج شنبه 22 دی ماه بطور همزمان در 14 استان کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمون امروز در دو نوبت صبح و عصر در14 استان اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، هرمزگان و همدان برگزار می شود.

آزمون استخدامی شهرداریها در مقاطع تحصیلی دیپلم به بالا و در رشته های شغلی تخصصی شهرداریها نظیر عمران و شهرسازی، خدمات شهری، آتش نشانی، اداری و مالی، آمار و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی برگزار می شود.

برگزاری آزمون استخدامی شهرداریها، گام مهمی در زمینه عدالت محوری در تامین نیروی انسانی متخصص و مجرب در جذب نیروهای کارآمد و متخصص در شهرداریها با هدف ارتقای سطح خدمات مدیریت شهری به عموم شهروندان محسوب می شود.

مرحله نخست این آزمون 22 مهر ماه امسال در 4 استان آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، لرستان و یزد برگزار شد.

نتایج آزمون استخدامی مذکور از طریق سازمان سنجش کشور اعلام می شود.

کد مطلب 1508120

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