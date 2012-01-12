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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

دانشجو در پیامی اعلام کرد:

ملت ایران راه خود را برای رسیدن به آرمان های شهدای علم ادامه می دهد

ملت ایران راه خود را برای رسیدن به آرمان های شهدای علم ادامه می دهد

وزیر علوم در پیام خود به مناسبت شهادت مصطفی احمدی روشن اعلام کرد: علیرغم هجمه ها، ملت مقاوم و ولایتمدار ایران راه خود را تا رسیدن به آرمان های ارزشمند شهدای انقلاب به ویژه کاروان سرخ شهدای علم ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی ترور ناجوانمردانه پژوهشگر شهید مصطفی احمدی روشن توسط ایادی استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار را محکوم کرد.

دکتر کامران دانشجو در این پیام آورده است: مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (سوره احزاب– آیه23). در ماه عزاداری حضرت ابی عبدا… الحسین(ع) و در آستانه اربعین حسینی بار دیگر یزید زمان ایادی استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار همزمان با سالروز شهادت استاد دکتر علی‌محمدی اقدام به ترور یکی دیگر از فرزندان ایران اسلامی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف کردند تا شاید به خیال واهی خود با ایجاد رعب و وحشت، رهپویان راه استقلال و خوداتکایی کشور را از ادامه مسیر منصرف و یا در اراده آهنین فرزندان اسلام خلل وارد کنند.

اما به لطف الهی علیرغم همه هجمه ها، فتنه ها و دسیسه ها، ملت مقاوم و ولایتمدار ایران تحت تعالیم عالیه اسلام راه خود را تا رسیدن به آرمان های ارزشمند شهدای انقلاب اسلامی به ویژه کاروان سرخ شهدای علم در تحقق جامعه موعود مهدوی با قوت، قدرت، ایمان و وحدت ادامه خواهند داد.

اینجانب ضمن محکوم‌کردن اقدام غیر انسانی و ددمنشانه اخیر حامیان دروغین حقوق بشر، شهادت شهید مصطفی احمدی روشن را به ساحت حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و جامعه دانشگاهی کشور تبریک و تسلیت عرض می کنم و برای بازماندگان به ویژه خانواده محترم ایشان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

کد مطلب 1508132

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