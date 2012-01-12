سالانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به شهرداری ها کمک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارشادمنش درجریان بازدید از روند برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های استان قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: به منظور کمک به تامین منابع مالی شهرداری ها سالانه بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان کمک دولتی پرداخت می شود.

1200 شهردار/ 24 هزار دهیاری فعال در کشور

ارشادمنش گفت : در حال حاضر یک هزار و 200 شهرداری و 24 هزار دهیاری در سراسر کشور فعالیت می کنند که با برنامه ریزی صورت گرفته تلاش کرده ایم تا هزینه های جاری به 33 درصد کاهش یابد که با توافق های صورت گرفته امیدواریم این کار به رشد فعالیتهای عمرانی منجر شود.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصریح کرد: در کنار تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری ها مدیران شهری می توانند با اتکا به درآمدهای پایدار و تسهیلات و منابع بانکی و فروش اوراق مشارکت برای تامین هزینه ها اقدام کنند.

اوراق مشارکت فرصت تامین منابع

این مسئول گفت: فاینانس، اعتبارات صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت و منابع بانکی بهترین روش تامین هزینه های شهرداری ها برای توسعه و پیشرفت شهرها و اجرای طرح های عمرانی است.

وی افزود: شهرداریها باید با شناسایی منابع درآمدی جدید و پایدار نسبت به خودکفایی خود اقدام کنند لذا فروش اوراق مشارکت فرصت مناسبی است که با همکاری مجلس و دولت برای شهرداری ها ایجاد شده و علاوه بر کلان شهرها، سایر شهرها هم می توانند از این امکان برای تامین درآمد پروژه های عمرانی بهره گیرند.



آزمون استخدامی در 14 استان کشور



رئیس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور تصریح کرد: تاکنون 60 هزار پست سازمانی در شهرداری های کشور تعریف شده که 50 درصد آنها بلاتصدی است که با آزمون این مرحله و استخدام نیروهای جدید ظرفیت خالی این مشاغل پر خواهد شد.

وی گفت: با برنامه ریزی انجام شده در آزمون استان قزوین هم دو هزار و 145 نفر در شیفت صبح و دو هزار و 602 نفر در آزمون بعدازظهر شرکت کرده و در 59 رشته شغلی با هم رقابت می کنند.

2500 میلیارد تومان کمک به قطار شهری





معاون هماهنگی امور عمرالی وزیر کشور همچنین از کمک به توسعه قطارشهری خبرداد و اضافه کرد: سالانه 20 درصد اعتبارات شهرداریها به امور حمل و نقل و مدیریت شهری هزینه می شود که امسال هم دولت دو هزار و 500 میلیارد تومان در توسعه قطار هشری هزینه کرده است.

وی گفت: مالیات ارزش افزوده نیز سر صعودی داشته و شهرداریهای کشور نسبت به سال قبل 30 درصد کمک دولتی گرفته اند که در کنار کاهش هزینه های جاری می توانند در کنار تسهیلات بانکی در اجرای پروژه ها استفاده کنند.