کارخانه خوراک دام ممتاز اتحادیه دامداران سورشجان بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز مردانی افزود: این کارخانه با سرمایه گذاری اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی و اتحادیه های دامداری استان چهار محال و بختیاری با مشارکت بانکهای ملت و کشاورزی با هزینه ای بالغ بر 11 میلیارد ریال احداث شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون این کارخانه در یک شیفت کاری فعالیت و روزانه 40 تن خوراک دام تولید می کند این خوراک دام شامل سه نوع پرواری با پروتئین 14 درصد، خوراک دام متوسط تولید با پروتئین 16 درصد و خوراک دام پرشیر با پروتئین 18 درصد است.

مردانی اظهار داشت: این کارخانه برای 16 نفر به طور مستقیم و برای 100 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه این کارخانه در راستای حمایت از تولید کننده و کشاورز فعالیت می کند، تصریح کرد: کشاورزان و تولید کنندگان استان محصولات تولیدی خود را نظیر گندم، جو، ذرت و غیره را به این کارخانه تحویل می دهند و در ازای آن خوراک دام دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: از مسئولان استان انتظار داریم حمایت و پشتیبانی خود را از ما دریغ نکنند و با اعطای تسهیلات کم بهره ما را در افزایش تولید، اشتغالزایی یاری کنند.