شهرداری تبریز پیشتاز والیبال نشسته دسته یک کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز برگزاری این مسابقات که پیش از ظهر پنجشنبه در محمود آباد برگزار شد، تیم شهرداری تبریز با نتیجه قاطع سه بر صفر، تیم فیروز الوند قزوین را شکست داد و با سه پیروزی و 9 امتیاز به تنهایی در صدر جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفت.

در دیگر دیدار روز دوم که با استراحت تیم هیئت جانبازان و معلولان محمودآباد همراه بود، میلاد قزوین سه بر صفر از سد تیم همدان گذشت.

تیم هیئت جانبازان و معلولان محمود آباد، میزبان مسابقات که نخستین دیدار خود را واگذار کرده بود، در دومین دیدار عصر چهارشنبه با نتیجه سه بر صفر برابر فیروز الوند قزوین صاحب برتری شد.

درادامه این مسابقات،عصر پنجشنبنه، تیم همدان با فیروز الوند قزوین و در حساس ترین دیدار تیم هیئت جانبازان و معلولان محمود آباد به مصاف شهرداری تبریز صدرنشین مسابقات می رود.

پنج تیم هیئت جانبازان و معلولان محمودآباد، شهرداری تبریز، فیروز الوند قزوین، میلاد دزفول و همدان از گروه چهارم مسابقات دسته یک والیبال نشسته باشگاههای کشور به صورت دوره ای در سالن ورزشی شهید رجایی محمود آباد با هم رقابت می کنند.

مرحله گروهی مسابقات دسته یک والیبال نشسته باشگاههای کشور، با حضور27 تیم در شش گروه برگزار می شود و از هر گروه دو تیم برتر به مراحل بعدی خواهند رفت.