قرارگاه فرهنگی لرستان تشکیل می شود

فرهاد طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تشکیل این قرارگاه فرهنگی در راستای ارتقا شاخص های فرهنگی استان لرستان است.

وی با بیان اینکه این طرح توسط وزارت کشور به استانها ابلاغ شده است، بیان داشت: در طرح قرارگاه فرهنگی هفت کمیته پیش بینی شده است.

کارشناس امور اجتماعی استانداری لرستان یادآور شد: این هفت کمیته شامل کمیته خانواده، صیانت از حقوق شهروندی، ارتقاء نشاط اجتماعی، ارتقا امنیت عمومی، کاهش آسیب های اخلاقی، تقویت روحیه وحدت و کاهش اعتیاد در جامعه هستند.

طهماسبی با تاکید بر مشارکت دستگاهها در کمیته های یاد شده، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان باید اقدامات انجام شده را در این زمینه به دبیرخانه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان ارائه دهند.