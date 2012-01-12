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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

صادقی تاکید کرد؛

نقش هیئتهای مذهبی در مقابله با جنگ نرم دشمن

نقش هیئتهای مذهبی در مقابله با جنگ نرم دشمن

ساری- خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری، نقش هیئتهای مذهبی را در مقابله با جنگ نرم دشمن اثرگذار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حمزه علی صادقی ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی مسئولان هیئتهای مذهبی ساری اظهار داشت: هیچ شیعه ای در جهان وجود ندارد که به اندازه هیئتهای مذهبی ما قدرتمند باشد.

وی افزود: حماسه نهم دی سندی است برای شیعه بودن هیئتهای مذهبی و دفاع از عصمت و طهارت که یک بار دیگر پیروزی بزرگی در انقلاب شکوهمند اسلامی رقم زد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری با بیان اینکه این کلاس آموزشی برای ارتقای دانش مدیران هیئتهای مذهبی است، افزود: روسای هیئتها باید این آموزش را برای مناسب سازی هیئتهای مذهبی انتقال دهند.

صادقی گفت: با برگزاری کلاسهای آموزشی می توان استعدادهای نوظهور را شناسایی و با همکاری آنها هیئتهای مذهبی با شکوهی ایجاد کنیم.

کد مطلب 1508178

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