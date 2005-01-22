مدالم را پس دادم / نااميد نيستم ، مي مانم و مبارزه مي كنم

دارنده مدال طلاي پارالمپيك در رشته پاورليفتينگ در دسته 100+ كيلوگرم كه به علت مثبت بودن آزمايش دوپينگ مدال خود را به نفر دوم رقابت ها تحويل داده در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : همان طور كه قبلا هم گفته ام ، من روحم هم از اين ماجرا خبر ندارد و اصلا نمي دانم مواد نيروزاچگونه وارد بدنم شده اند اما با اين حال تمرينات خود را ادامه مي دهم تا از شرايط ايده آل بدني دور نمانم.

حبيب اله موسوي در ادامه تصريح كرد : طبق مقررات قرار است به مدت دو سال از حضور در ميادين ورزشي محروم بمانم با اين حال پس از گذشت يك سال تقاضاي تجديد نظر مي كنم بلكه با راي موافق مسوولان كميته بين المللي دوپينگ ، دوباره فعاليت حرفه اي خود را آغاز كنم.

قهرمان كشورمان در پايان اظهار داشت: اين اتفاق براي بزرگ ترين ورزشكاران جهان هم پيش آمده با اين حال از تمرينات دست نكشيدند . من هم نمي خواهم با اتفاقات اينچنيني جا بزنم و ميدان را خالي كنم. قصد دارم بمانم ومبارزه كنم.