به گزارش خبرنگار مهر، دومین و آخرین روز از نشست دانش افزایی مربیان امروز پنجشنبه با حضور مربیانی که مدرک A آسیا دارند، در سالن اجتماعات هتل آکادمی و زیر نظر مرتضی محصص برگزار شد و مربیان حاضر در این نشست به تبادل اطلاعات در مورد مسائل مختلف پرداختند.

در پایان نشست امروز علی دایی زودتر از همه مربیان هتل آکادمی را ترک کرد تا با محمد مایلی‌کهن هم که امروز در نشست حضور یافته بود، روبه‌رو نشود.

محمد پنجعلی، ابراهیم قاسمپور و حمید درخشان هم پس از پایان کلاس صبح امروز با یکدیگر گفتگو کرده و خاطره روزهای خوب گذشته را مرور می‌کردند.

حسین فرکی، مجید صالح، علی دایی، پرویز مظلومی و مهدی تارتار از مربیان لیگ برتری حاضر در این نشست بودند. قرار بود پس از کلاس تئوری، مربیان حاضر در این نشست در محوطه کمپ تیم‌های ملی فوتبال بازی کنند که این بازی لغو شد.

در پایان نشست دانش افزایی مربیان برخی از مربیان معتقد بودند باید این کلاس‌ها در زمانی بعد از لیگ که مربیان فرصت بیشتری دارند برگزار شود و عده‌ دیگری برگزاری آن را مفید می‌دانستند. ضمن اینکه مایلی‌کهن به موضوعی اعتراض داشت که مشخص نشد آن موضوع، چه بوده است.