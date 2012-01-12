150 کلاس درس در مدارس خراسان جنوبی هوشمندسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان، از اجرای طرح تحول اجتماعی آموزش و پرورش در استان خبر داد و اظهار داشت: این طرح به مدت چهار سال در استان تهیه شده است.

وی هوشمندسازی مدارس و تامین امکانات و تجهیزات واحدهای آموزشی را از جمله بخش های سند تحول اجتماعی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا هوشمند سازی و اتصال به شبکه ملی 260 مدرسه استان در دست پیگیری است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بر همکاری دستگاه های اجرایی در هوشمند سازی مدارس استان تاکید کرد و گفت: بر اساس ابلاغ رئیس رئیس جمهور هر دستگاه اجرایی موظف به هوشمند سازی یک مدرسه در استان است.

وردی از اجرای نظام 3-3-6 در سال جاری خبر داد و افزود: این طرح از امسال آغاز و ششم ابتدایی در نظام آموزشی استان جای گرفته و کلاس اول راهنمایی حذف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی عمده ترین مباحث این نوع نظام آموزشی است، تصریح کرد: در این استان برای این طرح یک تقویم اجرایی در نظر گرفته شده که بر اساس آن تمام جزئیات برنامه های پایه ششم ابتدائی برنامه ریزی شده است.

وردی احیای معاونت پرورشی را از دیگر برنامه های در دست اجرای وزرات آموزش و پرورش برشمرد و بیان کرد: هم اکنون فعالیت معاونت پرورشی 10 برابر افزایش یافته و در خراسان جنوبی این حوزه بالغ بر 250 برنامه اجرایی در دست اقدام دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان به اجرای طرح نور و تربیت دو میلیون حافظ قرآن در سطح کشور اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون در سطح استان 14 هزار نفر ثبت نام کرده و پیش بینی می شود تا پایان سال بالغ بر 20 هزار نفر در این طرح ثبت نام کنند.