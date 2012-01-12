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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

صمدی خبر داد:

تولید 9 هزار دقیقه ویژه برنامه دهه فجر در شبکه تبرستان

تولید 9 هزار دقیقه ویژه برنامه دهه فجر در شبکه تبرستان

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام شبکه تبرستان گفت: 9 هزار دقیقه ویژه برنامه ایام الله دهه فجر، امسال از شبکه تبرستان پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی صمدی ظهر پنجشنبه در نشست کمیته ارتباطات و تبلیغات ستاد دهه مبارک فجر مازندران افزود: تبیین دستاوردهای نظام در حوزه های مختلف استان برای مقابله با چالشها و حرکت شتابان در مسیر پیشرفت اقتصادی، علمی، صنعتی و کشاورزی از راهبردهای شبکه تبرستان در دهه فجر امسال است.

وی با اعلام آمادگی صدا و سیما برای همکاری با دستگاههای اجرایی در تولید برنامه های فاخر تصریح کرد: رسانه استانی بیش از 9 هزار دقیقه برنامه ویژه دهه فجر امسال در مازندران تولید و پخش می کند.

صمدی گفت: رسانه استانی در عمق باورهای مردم استان ظهور و بروز کرده و اعتماد مردمی را به همراه دارد و بر این اساس باید در ایام الله دهه فجر، برنامه با نگاه و ذائقه مخاطب ارائه شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران نیز گفت: 22 کمیته تخصصی ستاد گرامیداشت دهه فجر در استان فعال شد.

حجت الاسلام یوسف یوسف پور با اشاره به تقارن ایام الله دهه فجر با هفته مبارک وحدت افزود: این ایام فرصت مناسبی برای تکرار حماسه وحدت و انسجام اسلامی ملت ایران است.

 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب 1508200

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