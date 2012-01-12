صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بررسی صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مجموع در شهر تهران 655 نفر تایید و 180 نفر رد صلاحیت شدند.

وی افزود: همچنین در شهرستان پاکدشت نیز 17 نفر ثبت نام کرده بودند که 10 نفر تایید، شش نفر رد صلاحیت و سه نفر عدم احراز هویت شدند.

آمار افراد رد و تایید صلاحیت شده در شهرستانهای استان تهران

این مسئول عنوان کرد: در حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا 24 نفر ثبت نام کرده بودند که که از این تعداد 15 نفر تایید، سه نفر رد و شش نفر عدم احراز هویت شدند.

براتلو ادامه داد: در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه نیز 22 نفر ثبت نام کردند که 10 نفر تایید، دو نفر رد و 10 نفر عدم احراز هویت شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران یادآور شد: در شهرستان رباط کریم 29 نفر ثبت نام کردند که 20 نفر تایید، هشت نفر رد و یک نفر عدم احراز هویت شدند.

افراد رد صلاحیت شده می توانند مراتب شکایت خود را اعلام کنند

وی با اشاره به فعالیت هیئت های اجرایی در استان و شهرستانها اظهار داشت: در این زمینه افرادی که رد صلاحیت شدند چهار روز فرصت دارند تا مراتب شکایات خود را به هیئت نظارت و اجرایی استان اعلام کنند.

این مسئول گفت: شورای نگهبان اعتراض افراد را بررسی و طی 20 روز آینده نظر نهایی اعلام خواهد شد.

برگزاری دوره های آموزشی ویژه مجریان انتخابات

براتلو با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در استان تهران برای مجریان ادامه داد: در این زمینه کمیته آموزش در استانداری تهران مستقر شده که تاکنون بیش از سه هزار نفر آموزش دیده اند.

معاون سیاسی استانداری تهران افزود: این آموزش ها شامل قوانین و آیین نامه های مربوط به انتخابات، تغییرات و ... است که برای تمامی مجریان و دست اندرکاران انتخابات تشریح می شود.

دلایل رد صلاحیت به افراد اعلام می شود

وی افزود: در این زمینه افراد بدون دلیل رد صلاحیت نمی شوند بلکه در این زمینه هیئت های اجرایی و نظارتی دلایل رد صلاحیت را به افراد اعلام می کنند.

این مسئول بیان کرد: مسئولان در استانداری و فرمانداران در شهرستانها، به طور قطع با تبلیغات زودهنگام کاندیداهای انتخابات برخورد می کنند.