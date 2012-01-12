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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

یک مقام مصری فاش کرد:

عربستان و امارات تا زمان صدور حکم مبارک به مصر کمک نمی کنند

عربستان و امارات تا زمان صدور حکم مبارک به مصر کمک نمی کنند

منابع خبری در قاهره از توقف کامل مذاکرات مصر و کشورهای عربی در زمینه ارائه کمکهای مالی به این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، یک منبع دولتی در مصر از توقف مذاکرات قاهره با کشورهای عربی در زمینه کمکهای مالی خبر داد.

وی با اشاره به توقف کامل این مذاکرات طی دو هفته گذشته، افزود: مقامات عربستان سعودی، قطر و بحرین خواستار تعویق ارائه کمک به مصر شده اند.

این مقام مصری با اشاره به تمایل کشورهای عربی در زمینه ارائه کمک به مصر در زمانی که دولت کاملا مستقر شود، افزود: عربستان و امارات تاکید کرده اند که تا زمان صدور حکم دادگاه مبارک در ارائه کمکهای مالی به مصر درنگ خواهند کرد.

خاطرنشان می شود برخی مقامات عربی در ماههای اخیر دیدارهای محرمانه و بعضا علنی با مبارک داشته اند و به طور تلویحی از وی حمایت کرده اند.

کد مطلب 1508202

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