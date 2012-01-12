لرستان جزء استانهای برتر در زمینه طرح توانمندسازی کمیته امداد است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا متقی در جلسه شورای مدیران اظهار داشت: اجرای هزار و 100 طرح توانمندسازی در سال جاری از اهداف مهم کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان در سال جاری است.

وی با بیان اینکه طرح توانمندسازی از 3 سال قبل در استان آغاز شده است، افزود: در این راستا طی سال اول 110 طرح عملیاتی شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با اشاره به اجرای 350 طرح توانمندسازی در سال دوم اجرای این طرح، عنوان کرد: طرح توانمندسازی در سال جاری نیز با اجرای 1100 طرح در استان دنبال خواهد شد.

متقی ادامه داد: تعداد طرح های یاد شده تاکنون 60 تا 80 درصد در سطح استان اجرایی شده و خوشبختانه لرستان در این زمینه جزء استانهای برتر کشور است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در سال جهاد اقتصادی در بحث ایجاد اشتغال و سیاستهای کمیته امداد در بحث خودکفایی و ایجاد اشتغال برای مددجویان گفت: یکی از مولفه های مهم توانمندسازی خانواده ها ایجاد اشتغال و خودکفای است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان به روند اجرای طرح مشاغل خانگی در این اداره کل اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه کمیته امداد استان در زمینه ثبت مشاغل خانگی در سامانه رصد رتبه اول استانی را دارا است باید تلاش کنیم که مشاغل ثبت شده به مرحله اجرا برسد.