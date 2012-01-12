به گزارش خبرنگار مهر، برای فرهنگ تعریف های بسیاری شده است اما به طور خلاصه و ساده می ‌توان گفت که فرهنگ مایه های فکری و ارزشی است که رفتارهای اختیاری و اجتماعی انسان، تحت تاثیر آنها قرار می‌ گیرد و شامل شناخت ها و باورهای انسان، ارزش ها و گرایش ها و رفتارها و کردارهاست.

بر این اساس تهاجم فرهنگی عبارت از هرگونه حرکتی از دشمن که در صدد تغییر یا تحریف ارزش ها و رفتار و کردارهای انسانی و ملتی است.

به عبارت دیگر تهاجم فرهنگی یعنی اینکه ملتی بخواهد فرهنگ رایج و غالب ملتی دیگر را از دست او گرفته و فرهنگ خود را به آنها تحمیل کند تا ملت مورد تهاجم گرفته تحت سلطه او درآمده تا از این وسیله به این ملت تسلط یافته و نبض اقتصادی و سیاسی و نظامی آن را در دست خود بگیرند.

آسان ترین و کم هزینه ترین راه ها در این کار، تغییر فکر و خط مشی ملت است، اینکه "فرهنگ شما فرهنگ خوبی نیست"، "اینگونه فکر کرده ‌اید که به اینجا رسیده ‌اید"، "شما متحجرید" و انواع شعارهای به ظاهر زیبا که در این راستا سر داده می شود، قالب استدلال هایی است که در این راستا شنیده می شود.

یکی از ماموران سیا نیز در گزارشهای خود آورده است که اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل شکست خورد که متوجه نشد که اگر چهارچوب فکریش را عوض کند، خود به خود همه چیز اعم از نظامات سیاسی و اقتصادی نیز عوض خواهد شد.

بر این اساس همیشه، قبل از تهاجمات نظامی، تهاجمات فرهنگی صورت می‌ گیرد.

در این گزارش موضوع تهاجم فرهنگی با یک کارشناس به بحث گذاشته شده است.

هدف هجمه های فرهنگی چیست؟

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی، امام جمعه ابرکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهاجم فرهنگی می تواند دو هدف مغایر با یکدیگر داشته باشد، یعنی زمانی تهاجم فرهنگی علیه ملتی به خاطر این است که آنها فرهنگ متعالی ندارند و از نظر فرهنگی و علمی و اجتماعی در انحطاط به سر می‌برند در چنین شرایطی اگر یک فرهنگی علیه چنین فرهنگی، قیام کند، چنین تهاجمی خوب است؛ به عنوان مثال اگر فرهنگی آمد و فرهنگ مصرف گرایانه یک ملت را که به تولید، ارزش چندانی نمی ‌دهند را تغییر داد و فرهنگ آنها را به فرهنگ تولیدی تبدیل کرد، چنین تهاجم فرهنگی نه تنها بد نیست بلکه واجب است.

اما در مقابل، تهاجم فرهنگی یک هدف دیگر نیز دارد و آن اینکه باورهای صحیح را از مردم بگیرند و در مقابل باورهای دروغین و ارزش های غلط را به آنها تلقین دهند که چنین تهاجمی بد است و باید در مقابلش ایستاد.

وی افزود: امروز یکی از اهداف هجمه های فرهنگی، تامین منافع اقتصادی کشور حمله کننده است به ویژه در ملتهایی که مادی گرا بوده و چیزی غیر از مادیات را قبول ندارند. این دسته از افراد، از فرهنگ به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف های اقتصادی خود بهره می ‌برند، زیرا برای چنین افرادی تنها خوش گذرانی و ثروت مطرح بوده و چیز دیگری مطرح نیست و چون به این نتیجه رسیده ‌اند که با اسلحه فرهنگ به دلخواه خود می ‌رسند بر این اساس، از تهاجم فرهنگی استفاده می ‌کنند.

حسینی تاکید کرد: یعنی برای چنین افرادی مطرح نیست که کشور مورد حمله، آیا دارای فرهنگ صحیح است یا غلط و اصلا در فکر اصلاح آن فرهنگ نیستند بلکه از آن به عنوان و سیله استفاده می ‌کنند تا جایی که اگر دیدند این ابزار قدیمی شده، آن را رها کرده و دست به دامان ابزارهای دیگری می‌ شوند.

تهاجم فرهنگی از کجا آغاز می شود؟

حسینی ادامه داد: بر اساس تعریف فرهنگ که گفتیم که همان مایه ‌های فکری یک ملت است، اولین قدم در تهاجم فرهنگی تغییر اساس و پشتوانه فکری و ارزش یک ملت است زیرا هر ملتی بر اساس نوع فکر و اندیشه‌ اش، اقدام به کاری می ‌کند زیرا اگر در ملتی روحیه صرفه جویی هست، الگو در ملتی روحیه تولیدی است، اگر در ملتی غیرت، تعصبات صحیح، جوانمردی، احترام به بزرگان، حقوق دیگران مطرح است به این دلیل است که پشتوانه فکری آنهاست، بر این اساس برای اینکه برای چنین ملتی تسلط یابند باید این باورها و مایه‌ های فکری عملی آنها را بگیرند و به جای روحیه صرفه جویی، روحیه چشم و هم چشمی و مد را بدهند، به جای غیرت و تعصب در ملتی، روحیه بی بند و باری و فحشا را تزریق کنند و چنین تبلیغ کنند که اینها مظاهر فرهنگی است و هر کس خودش را مطابق این کارها نکند یا علیه آنها قدم بردارد، فردی متجر و بی عقل است و ... که اگر دشمن در چنین کاری پیروز شد، آغازگر بدبختی این ملت خواهد شد.

یک نمونه تهاجم فرهنگی را تشریح کنید

امام جمعه ابرکوه ادامه داد: مهمترین کار دشمن در تهاجم فرهنگی گرفتن روحیه خودباوری و ایمان از یک ملت است، در این زمینه بد نیست سخن یکی از معاونان سابق سیا را از نظر بگذرانیم.

وی می‌ گوید: بعد از مدتها تحقیق به این نتیجه رسیدیم که قدرت رهبر مذهبی ایران و استفاده از فرهنگ شهادت در انقلاب ایران تاثیرگذار بوده، ما همچنین به این نتیجه رسیدیم که شیعیان بیشتر از دیگر مذاهب اسلامی فعال و پویا هستند ... به همین منظور 40 میلیون بودجه برای آن اختصاص دادیم ... و تا سال 1389 باید مرجعیت را که سد اصلی اهداف ما هستند را تضعیف کرده و آنان را به دست خود شیعیان و دیگر مذاهب نابود کنیم و در نهایت تیر خلاص را بر این فرهنگ و مذهب بزنید.

چگونه از تهاجم فرهنگی بهره بگیریم؟

حسینی ادامه داد: پس با توجه به اینکه فرهنگ همان مایه‌ های رفتاری یک ملت است، در تهاجم فرهنگی، اعتقادات و باورهای مردم را نشانه می ‌گیرد و به همین دلیل این نوع تهاجم در بین انواع هجمه های نظامی، سیاسی، اقتصادی نقش اساسی را بازی می ‌کنند، یعنی ملتی که استقلال فرهنگی نداشته باشد به طور یقین در همه زمینه ‌هایش نیز مستقل نخواهد بود بر این اساس، مقدمه تهاجم نظامی بر منطقه ‌ای نیز تهاجم فرهنگی علیه آن منطقه است و تنها مردمانی از چنین تهاجماتی پیروز از میدان بدر خواهند آمد که شناخت کاملی از فرهنگ، آداب و رسوم منطقه ‌ای و کشوری و شهری خود داشته باشد.

وی افزود: البته مبارزه با تهاجم فرهنگی به معنای مبارزه با پیشرفت نیست بلکه به معنای دریافت پیشرفت به صورت غربال شده است، یعنی اینکه ما دستگاه های آخرین سیستم پیشرفته را از بیرون مرزها داخل کنیم اما همراه آن دستگاه، عکس های مبتدلی که نسبت به فرهنگ ما خوب نیست را از روی دستگاه با عنوان ژورنال که به ما می‌ دهند حذف کنیم و فقط آنچه مفید است بگیریم آنچه مضرر است وانهیم، مثل اینکه موز می‌ خوریم و پوستش را به سطل آشغال می اندازیم.

با توجه به مطالب گفته شده، از میان انواع تهاجم ها تهاجم فرهنگی با نظر به اینکه اساس رفتار و اندیشه هر ملتی را هدف قرار داده، خطرناکتر بوده زیرا ملتی که از نظر فرهنگی، جیره خوار ملتی دیگر باشد 100 درصد از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی نیز جیره خوار همان ملت خواهد شد.

پس مهمترین وظیفه ما شناخت فرهنگ مذهبی، ملی و... منطقه‌مان است تا با مظاهر تهاجم فرهنگی دشمن آشنا شویم و به حراست از فرهنگ خودمان بپردازیم که در غیر این صورت و اگر کار از کار بگذرد و دیر متوجه باشیم، نوش داروی بعد از مرگ سهراب است و بیش از حسرت خوردن چاره ای نخواهیم داشت.

تاثیر فرهنگ غرب در ایران

اگر امروز می‌ بینیم که نسبت به تعلقات خودمان به دین بی‌ توجه هستیم و سعی می ‌کنیم خودمان را مثل غربی ‌ها کنیم این مسئله ریشه در تاریخ پهلوی دارد که در طول 57 سال تلاش کردند به ما این گونه بفهمانند که اگر می ‌خواهید انسان باشید و یک انسان پیشرفته علی ‌القاعده باید به فرهنگ غربی تمسک بجویید و لباس پوشیدن‌، سنت‌ها و حتی غذا خوردن شما مثل غربی‌ها باشد.

در دوران پهلوی ‌ها این رویه ابتدا از نخبگان شروع شد و بعد آرام آرام به جامعه هم تسری پیدا کرد که به غذاهای ایرانی مثل آبگوشت با تحقیر نگاه می‌ کردند و این به جایی رسید که همه مسئولان سیاسی کشور آشپزهای خارجی بیاورند و اصلا از غذاهای ایرانی استفاده نکنند و استفاده از غذای ایرانی هم عاملی برای تحقیر و مسخره کردن شده بود که غذای ایرانی اصلا ارزش ندارد، چون ایرانی ... و به هر حال تمام افکار تهاجمی با این منطق کار خود را پیش می برد و بر ذهن مخاطب اثر می گذارد.